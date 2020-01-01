Токеномика на Bitchemical (BCHEM) Открийте ключова информация за Bitchemical (BCHEM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitchemical (BCHEM) MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry. Официален уебсайт: https://bitchemical.tech/ Бяла книга: https://bitchemical.tech/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xf6ab5ace1add002d9143a55589ddb5bba2814467 Купете BCHEM сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitchemical (BCHEM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitchemical (BCHEM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Рекорд за всички времена: $ 0.0004988 $ 0.0004988 $ 0.0004988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000006008203364375 $ 0.000006008203364375 $ 0.000006008203364375 Текуща цена: $ 0.0000067 $ 0.0000067 $ 0.0000067 Научете повече за цената на Bitchemical (BCHEM)

Токеномика на Bitchemical (BCHEM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitchemical (BCHEM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCHEM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCHEM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCHEM, разгледайте цената в реално време на токените BCHEM!

Как да купя BCHEM Интересувате се да добавите Bitchemical (BCHEM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BCHEM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BCHEM в MEXC сега!

История на цените на Bitchemical (BCHEM) Анализирането на историята на цените на BCHEM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BCHEM сега!

Прогноза за цената за BCHEM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCHEM? Нашата страница за прогноза за цената BCHEM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCHEM сега!

