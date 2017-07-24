Токеномика на Bitcoin Cash Node (BCH) Открийте ключова информация за Bitcoin Cash Node (BCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Cash Node (BCH) Bitcoin ABC е пълна реализация на възела на Bitcoin Cash протокола, който има за цел да осигури надежден и стабилен софтуер и да помогне за воденето на развитието на Bitcoin Cash протокола чрез отворен и колаборативен процес. Официален уебсайт: http://bch.info Бяла книга: https://bch.info/bitcoin.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.bitcoin.com/bch Купете BCH сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Cash Node (BCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Cash Node (BCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.51B $ 11.51B $ 11.51B Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.14B $ 12.14B $ 12.14B Рекорд за всички времена: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Текуща цена: $ 578.3 $ 578.3 $ 578.3 Научете повече за цената на Bitcoin Cash Node (BCH)

Токеномика на Bitcoin Cash Node (BCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Cash Node (BCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCH, разгледайте цената в реално време на токените BCH!

Как да купя BCH Интересувате се да добавите Bitcoin Cash Node (BCH) към портфейла си?

История на цените на Bitcoin Cash Node (BCH) Анализирането на историята на цените на BCH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BCH сега!

Прогноза за цената за BCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCH? Нашата страница за прогноза за цената BCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCH сега!

