Повече за BBSNEK
BBSNEKценова информация
Какво представлява BBSNEK
Бяла книга BBSNEK
Официален уебсайт на BBSNEK
Токеномика на BBSNEK
BBSNEK ценова прогноза
BBSNEK История
Ръководство за закупуване за BBSNEK
Конвертор на валута BBSNEK във фиат
BBSNEK спот
Предварително пазаруване
Печалба
Airdrop+
Новини
Блог
Научете
Токеномика на BBSNEK (BBSNEK)
Токеномика и анализ на цената за BBSNEK (BBSNEK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BBSNEK (BBSNEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за BBSNEK (BBSNEK)
Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.
Токеномика на BBSNEK (BBSNEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на BBSNEK (BBSNEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BBSNEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BBSNEK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBSNEK, разгледайте цената в реално време на токените BBSNEK!
Как да купя BBSNEK
Интересувате се да добавите BBSNEK (BBSNEK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BBSNEK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на BBSNEK (BBSNEK)
Анализирането на историята на цените на BBSNEK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за BBSNEK
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBSNEK? Нашата страница за прогноза за цената BBSNEK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете BBSNEK (BBSNEK)
Сума
1 BBSNEK = 0.00002093 USD
Търгувайте с BBSNEK (BBSNEK)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи