Токеномика на BABB (BAX) Открийте ключова информация за BABB (BAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BABB (BAX) Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Официален уебсайт: https://getbabb.com/ Бяла книга: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Купете BAX сега!

Токеномика и анализ на цената за BABB (BAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BABB (BAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 79.46B $ 79.46B $ 79.46B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Рекорд за всички времена: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Текуща цена: $ 0.000025693 $ 0.000025693 $ 0.000025693 Научете повече за цената на BABB (BAX)

Токеномика на BABB (BAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BABB (BAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAX, разгледайте цената в реално време на токените BAX!

Как да купя BAX Интересувате се да добавите BABB (BAX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BAX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BAX в MEXC сега!

История на цените на BABB (BAX) Анализирането на историята на цените на BAX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BAX сега!

Прогноза за цената за BAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAX? Нашата страница за прогноза за цената BAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!