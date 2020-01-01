Токеномика на Based Pepe (BASEDPEPE) Открийте ключова информация за Based Pepe (BASEDPEPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Pepe (BASEDPEPE) Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Официален уебсайт: https://basedpepe.vip/ Бяла книга: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Купете BASEDPEPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Pepe (BASEDPEPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Pepe (BASEDPEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Текуща цена: $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 Научете повече за цената на Based Pepe (BASEDPEPE)

Токеномика на Based Pepe (BASEDPEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Pepe (BASEDPEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BASEDPEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BASEDPEPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BASEDPEPE, разгледайте цената в реално време на токените BASEDPEPE!

Как да купя BASEDPEPE Интересувате се да добавите Based Pepe (BASEDPEPE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BASEDPEPE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BASEDPEPE в MEXC сега!

История на цените на Based Pepe (BASEDPEPE) Анализирането на историята на цените на BASEDPEPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BASEDPEPE сега!

Прогноза за цената за BASEDPEPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BASEDPEPE? Нашата страница за прогноза за цената BASEDPEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BASEDPEPE сега!

