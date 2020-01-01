Токеномика на Based Pepe (BASEDPEPE)
Информация за Based Pepe (BASEDPEPE)
Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.
Токеномика и анализ на цената за Based Pepe (BASEDPEPE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Pepe (BASEDPEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Based Pepe (BASEDPEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Based Pepe (BASEDPEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BASEDPEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BASEDPEPE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BASEDPEPE, разгледайте цената в реално време на токените BASEDPEPE!
История на цените на Based Pepe (BASEDPEPE)
Анализирането на историята на цените на BASEDPEPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за BASEDPEPE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BASEDPEPE? Нашата страница за прогноза за цената BASEDPEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
