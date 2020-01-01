Токеномика на Based Labs (BASEDAI) Открийте ключова информация за Based Labs (BASEDAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Labs (BASEDAI) BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Официален уебсайт: getbased.ai Бяла книга: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Купете BASEDAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Labs (BASEDAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Labs (BASEDAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Общо предлагане: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Циркулиращо предлагане: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M Рекорд за всички времена: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Текуща цена: $ 0.2586 $ 0.2586 $ 0.2586 Научете повече за цената на Based Labs (BASEDAI)

Токеномика на Based Labs (BASEDAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Labs (BASEDAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BASEDAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BASEDAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BASEDAI, разгледайте цената в реално време на токените BASEDAI!

История на цените на Based Labs (BASEDAI) Анализирането на историята на цените на BASEDAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BASEDAI сега!

Прогноза за цената за BASEDAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BASEDAI? Нашата страница за прогноза за цената BASEDAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BASEDAI сега!

