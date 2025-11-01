БорсаDEX+
Цената в реално време на Lombard днес е 0.6388 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BARD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BARD в MEXC сега.

Lombard Лого

Lombard цена(BARD)

1 BARD към USD - цена в реално време:

$0.6389
$0.6389$0.6389
-0.40%1D
USD
Lombard (BARD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:50:04 (UTC+8)

Информация за цената за Lombard (BARD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.6359
$ 0.6359$ 0.6359
24-часов нисък
$ 0.6453
$ 0.6453$ 0.6453
24-часов висок

$ 0.6359
$ 0.6359$ 0.6359

$ 0.6453
$ 0.6453$ 0.6453

--
----

--
----

-0.43%

-0.40%

-1.79%

-1.79%

Цената в реално време за Lombard (BARD) е$ 0.6388. През последните 24 часа BARD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.6359 до най-висока стойност $ 0.6453, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BARD е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BARD има промяна от -0.43% за последния час, -0.40% за 24 часа и -1.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lombard (BARD)

--
----

$ 206.09K
$ 206.09K$ 206.09K

$ 638.80M
$ 638.80M$ 638.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Lombard е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 206.09K. Циркулиращото предлагане на BARD е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 638.80M.

История на цените за Lombard (BARD) USD

Проследете промените в цените за Lombard днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.002566-0.40%
30 дни$ -0.261-29.01%
60 дни$ +0.5188+432.33%
90 дни$ +0.5188+432.33%
Lombard Промяна на цената днес

Днес BARD регистрира промяна от $ -0.002566 (-0.40%), отразяваща последната му пазарна активност.

Lombard 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.261 (-29.01%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Lombard 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни BARD отбеляза промяна на $ +0.5188 (+432.33%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Lombard 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.5188 (+432.33%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Lombard (BARD) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Lombard сега.

Какво е Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Lombard инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете BARD наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Lombard в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Lombard купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Lombard (USD)

Колко ще струва Lombard (BARD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lombard (BARD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lombard.

Проверете прогнозата за цената за Lombard сега!

Токеномика на Lombard (BARD)

Разбирането на токеномиката на Lombard (BARD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BARD сега!

Как да купя Lombard (BARD)

Търсите как да купите Lombard? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Lombard от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

BARD към местни валути

Lombard ресурс

За по-задълбочено разбиране на Lombard, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Lombard
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Lombard

Колко струва Lombard (BARD) днес?
Цената в реално време на BARD в USD е 0.6388 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BARD към USD?
Текущата цена на BARD към USD е $ 0.6388. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lombard?
Пазарната капитализация за BARD е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BARD?
Циркулиращото предлагане на BARD е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BARD?
BARD постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BARD?
BARD достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на BARD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BARD е $ 206.09K USD.
Ще се повиши ли BARD тази година?
BARD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BARD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:50:04 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор BARD-към-USD

Сума

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6388 USD

Търговия на BARD

BARD/USDC
$0.6386
$0.6386$0.6386
-0.27%
BARD/USDT
$0.6389
$0.6389$0.6389
-0.40%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

