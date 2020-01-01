Токеномика на FC Barcelona FT (BAR) Открийте ключова информация за FC Barcelona FT (BAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FC Barcelona FT (BAR) FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Официален уебсайт: https://chiliz.com Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Купете BAR сега!

Токеномика и анализ на цената за FC Barcelona FT (BAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FC Barcelona FT (BAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.26M $ 15.26M $ 15.26M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Текуща цена: $ 1.204 $ 1.204 $ 1.204 Научете повече за цената на FC Barcelona FT (BAR)

Токеномика на FC Barcelona FT (BAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FC Barcelona FT (BAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAR, разгледайте цената в реално време на токените BAR!

Как да купя BAR Интересувате се да добавите FC Barcelona FT (BAR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BAR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BAR в MEXC сега!

История на цените на FC Barcelona FT (BAR) Анализирането на историята на цените на BAR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BAR сега!

Прогноза за цената за BAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAR? Нашата страница за прогноза за цената BAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAR сега!

