Токеномика на Lorenzo Protocol (BANK) Открийте ключова информация за Lorenzo Protocol (BANK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Официален уебсайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz Бяла книга: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Купете BANK сега!

Токеномика и анализ на цената за Lorenzo Protocol (BANK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lorenzo Protocol (BANK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.91M $ 23.91M $ 23.91M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 425.25M $ 425.25M $ 425.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 118.06M $ 118.06M $ 118.06M Рекорд за всички времена: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Текуща цена: $ 0.05622 $ 0.05622 $ 0.05622 Научете повече за цената на Lorenzo Protocol (BANK)

Токеномика на Lorenzo Protocol (BANK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lorenzo Protocol (BANK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANK, разгледайте цената в реално време на токените BANK!

Как да купя BANK Интересувате се да добавите Lorenzo Protocol (BANK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BANK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BANK в MEXC сега!

История на цените на Lorenzo Protocol (BANK) Анализирането на историята на цените на BANK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BANK сега!

Прогноза за цената за BANK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BANK? Нашата страница за прогноза за цената BANK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BANK сега!

