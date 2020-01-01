Токеномика на Banana (BANANAS31) Открийте ключова информация за Banana (BANANAS31), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Banana (BANANAS31) Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Официален уебсайт: http://bananaforscale.ai/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Купете BANANAS31 сега!

Токеномика и анализ на цената за Banana (BANANAS31) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Banana (BANANAS31), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 68.86M $ 68.86M $ 68.86M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 68.86M $ 68.86M $ 68.86M Рекорд за всички времена: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Текуща цена: $ 0.006886 $ 0.006886 $ 0.006886 Научете повече за цената на Banana (BANANAS31)

Токеномика на Banana (BANANAS31): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Banana (BANANAS31) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANANAS31 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANANAS31 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANANAS31, разгледайте цената в реално време на токените BANANAS31!

Как да купя BANANAS31 Интересувате се да добавите Banana (BANANAS31) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BANANAS31, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BANANAS31 в MEXC сега!

История на цените на Banana (BANANAS31) Анализирането на историята на цените на BANANAS31 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BANANAS31 сега!

Прогноза за цената за BANANAS31 Искате ли да знаете какъв път може да поеме BANANAS31? Нашата страница за прогноза за цената BANANAS31 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BANANAS31 сега!

