Токеномика на Banana Gun (BANANA) Открийте ключова информация за Banana Gun (BANANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Banana Gun (BANANA) Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Официален уебсайт: https://bananagun.io/ Бяла книга: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Купете BANANA сега!

Токеномика и анализ на цената за Banana Gun (BANANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Banana Gun (BANANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 93.64M $ 93.64M $ 93.64M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 233.90M $ 233.90M $ 233.90M Рекорд за всички времена: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Най-ниска стойност за целия период: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Текуща цена: $ 23.39 $ 23.39 $ 23.39 Научете повече за цената на Banana Gun (BANANA)

Токеномика на Banana Gun (BANANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Banana Gun (BANANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANANA, разгледайте цената в реално време на токените BANANA!

Как да купя BANANA Интересувате се да добавите Banana Gun (BANANA) към портфейла си?

История на цените на Banana Gun (BANANA) Анализирането на историята на цените на BANANA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BANANA сега!

Прогноза за цената за BANANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BANANA? Нашата страница за прогноза за цената BANANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BANANA сега!

