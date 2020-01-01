Токеномика на Comedian (BAN) Открийте ключова информация за Comedian (BAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Comedian (BAN) BAN is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://comedian.meme/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump Купете BAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Comedian (BAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Comedian (BAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.76M $ 54.76M $ 54.76M Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.76M $ 54.76M $ 54.76M Рекорд за всички времена: $ 0.4377 $ 0.4377 $ 0.4377 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 Текуща цена: $ 0.05476 $ 0.05476 $ 0.05476 Научете повече за цената на Comedian (BAN)

Токеномика на Comedian (BAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Comedian (BAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAN, разгледайте цената в реално време на токените BAN!

Как да купя BAN Интересувате се да добавите Comedian (BAN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BAN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BAN в MEXC сега!

История на цените на Comedian (BAN) Анализирането на историята на цените на BAN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BAN сега!

Прогноза за цената за BAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAN? Нашата страница за прогноза за цената BAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!