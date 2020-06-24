Токеномика на balancer (BAL) Открийте ключова информация за balancer (BAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за balancer (BAL) Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Официален уебсайт: https://balancer.fi/ Бяла книга: https://docs.balancer.fi/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Купете BAL сега!

Токеномика и анализ на цената за balancer (BAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за balancer (BAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 86.93M $ 86.93M $ 86.93M Общо предлагане: $ 96.15M $ 96.15M $ 96.15M Циркулиращо предлагане: $ 66.71M $ 66.71M $ 66.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M Рекорд за всички времена: $ 74.82807 $ 74.82807 $ 74.82807 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 Текуща цена: $ 1.303 $ 1.303 $ 1.303 Научете повече за цената на balancer (BAL)

Токеномика на balancer (BAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на balancer (BAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAL, разгледайте цената в реално време на токените BAL!

История на цените на balancer (BAL) Анализирането на историята на цените на BAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BAL сега!

Прогноза за цената за BAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAL? Нашата страница за прогноза за цената BAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAL сега!

