Токеномика на Bad Idea AI (BAD) Открийте ключова информация за Bad Idea AI (BAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bad Idea AI (BAD) $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Официален уебсайт: https://www.badidea.ai/ Бяла книга: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Купете BAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Bad Idea AI (BAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bad Idea AI (BAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Общо предлагане: $ 831.04T $ 831.04T $ 831.04T Циркулиращо предлагане: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M Рекорд за всички времена: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Текуща цена: $ 0.00000000898 $ 0.00000000898 $ 0.00000000898 Научете повече за цената на Bad Idea AI (BAD)

Токеномика на Bad Idea AI (BAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bad Idea AI (BAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAD, разгледайте цената в реално време на токените BAD!

Как да купя BAD Интересувате се да добавите Bad Idea AI (BAD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BAD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BAD в MEXC сега!

История на цените на Bad Idea AI (BAD) Анализирането на историята на цените на BAD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BAD сега!

Прогноза за цената за BAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAD? Нашата страница за прогноза за цената BAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAD сега!

