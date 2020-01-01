Токеномика на Baby Swap (BABYSWAP) Открийте ключова информация за Baby Swap (BABYSWAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Swap (BABYSWAP) BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Официален уебсайт: https://home.babyswap.finance/ Бяла книга: https://docs.babyswap.finance/ Изследовател на блокове: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Купете BABYSWAP сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Swap (BABYSWAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Swap (BABYSWAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 200.61K $ 200.61K $ 200.61K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 323.10K $ 323.10K $ 323.10K Рекорд за всички времена: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 Текуща цена: $ 0.0003231 $ 0.0003231 $ 0.0003231 Научете повече за цената на Baby Swap (BABYSWAP)

Токеномика на Baby Swap (BABYSWAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Swap (BABYSWAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYSWAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYSWAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYSWAP, разгледайте цената в реално време на токените BABYSWAP!

История на цените на Baby Swap (BABYSWAP) Анализирането на историята на цените на BABYSWAP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABYSWAP сега!

Прогноза за цената за BABYSWAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYSWAP? Нашата страница за прогноза за цената BABYSWAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYSWAP сега!

