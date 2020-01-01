Токеномика на Baby Shark Meme (BABYSHARK) Открийте ключова информация за Baby Shark Meme (BABYSHARK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Официален уебсайт: https://babysharkmeme.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Купете BABYSHARK сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Shark Meme (BABYSHARK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Shark Meme (BABYSHARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 808.92K $ 808.92K $ 808.92K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000838250331848208 $ 0.000838250331848208 $ 0.000838250331848208 Текуща цена: $ 0.0009524 $ 0.0009524 $ 0.0009524 Научете повече за цената на Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Токеномика на Baby Shark Meme (BABYSHARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Shark Meme (BABYSHARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYSHARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYSHARK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYSHARK, разгледайте цената в реално време на токените BABYSHARK!

Как да купя BABYSHARK Интересувате се да добавите Baby Shark Meme (BABYSHARK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BABYSHARK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BABYSHARK в MEXC сега!

История на цените на Baby Shark Meme (BABYSHARK) Анализирането на историята на цените на BABYSHARK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABYSHARK сега!

Прогноза за цената за BABYSHARK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYSHARK? Нашата страница за прогноза за цената BABYSHARK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYSHARK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!