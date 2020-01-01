Токеномика на Baby Neiro (BABYNEIRO) Открийте ключова информация за Baby Neiro (BABYNEIRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Neiro (BABYNEIRO) The most adorable Shiba Inu in the crypto world! Our meme coin is not just cute but packed with potential! Официален уебсайт: https://babyneiro2024.xyz/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/57WfTMNw4QNiYQvMqBMmAGNScCMYRgphyBwDkdMvKVf1 Купете BABYNEIRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Neiro (BABYNEIRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Neiro (BABYNEIRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.36K $ 29.36K $ 29.36K Рекорд за всички времена: $ 0.0000000000199 $ 0.0000000000199 $ 0.0000000000199 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000274816 $ 0.000000000000274816 $ 0.000000000000274816 Текуща цена: $ 0.000000000000698 $ 0.000000000000698 $ 0.000000000000698 Научете повече за цената на Baby Neiro (BABYNEIRO)

Токеномика на Baby Neiro (BABYNEIRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Neiro (BABYNEIRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYNEIRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYNEIRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYNEIRO, разгледайте цената в реално време на токените BABYNEIRO!

Как да купя BABYNEIRO Интересувате се да добавите Baby Neiro (BABYNEIRO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BABYNEIRO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BABYNEIRO в MEXC сега!

История на цените на Baby Neiro (BABYNEIRO) Анализирането на историята на цените на BABYNEIRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABYNEIRO сега!

Прогноза за цената за BABYNEIRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYNEIRO? Нашата страница за прогноза за цената BABYNEIRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYNEIRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!