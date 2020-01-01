Токеномика на Baby BitCoin (BABYBTC) Открийте ключова информация за Baby BitCoin (BABYBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Официален уебсайт: https://babybtc.org/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Купете BABYBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby BitCoin (BABYBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby BitCoin (BABYBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 361.40K $ 361.40K $ 361.40K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 361.40K $ 361.40K $ 361.40K Рекорд за всички времена: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 Текуща цена: $ 0.0003614 $ 0.0003614 $ 0.0003614 Научете повече за цената на Baby BitCoin (BABYBTC)

Токеномика на Baby BitCoin (BABYBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby BitCoin (BABYBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYBTC, разгледайте цената в реално време на токените BABYBTC!

