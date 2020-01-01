Токеномика на Baby Bonk (BABYBONK) Открийте ключова информация за Baby Bonk (BABYBONK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Bonk (BABYBONK) Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space. Официален уебсайт: https://babybonkcoin.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775 Купете BABYBONK сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Bonk (BABYBONK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Bonk (BABYBONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 808.94K $ 808.94K $ 808.94K Общо предлагане: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 317,480.54T $ 317,480.54T $ 317,480.54T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Рекорд за всички времена: $ 0.0000000001312 $ 0.0000000001312 $ 0.0000000001312 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000168269 $ 0.000000000000168269 $ 0.000000000000168269 Текуща цена: $ 0.000000000002548 $ 0.000000000002548 $ 0.000000000002548 Научете повече за цената на Baby Bonk (BABYBONK)

Токеномика на Baby Bonk (BABYBONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Bonk (BABYBONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYBONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYBONK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYBONK, разгледайте цената в реално време на токените BABYBONK!

Как да купя BABYBONK Интересувате се да добавите Baby Bonk (BABYBONK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BABYBONK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BABYBONK в MEXC сега!

История на цените на Baby Bonk (BABYBONK) Анализирането на историята на цените на BABYBONK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABYBONK сега!

Прогноза за цената за BABYBONK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYBONK? Нашата страница за прогноза за цената BABYBONK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYBONK сега!

