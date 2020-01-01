Токеномика на Baby Niza (BABYA) Открийте ключова информация за Baby Niza (BABYA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Niza (BABYA) Baby Niza is a meme coin on the BNB Chain, designed to bring fun, excitement, and community-driven growth to the world of cryptocurrencies. Inspired by the playful and viral nature of meme culture, Baby Niza is more than just a token—it’s a movement. We aim to create a strong and engaged community while capitalizing on the popularity of meme coins to provide unique opportunities for holders. Официален уебсайт: https://www.babyniza.com Бяла книга: https://www.babyniza.com/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x5dca37fdede84f18fadaab5b2d67900b54918a2d Купете BABYA сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Niza (BABYA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Niza (BABYA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 6.3 $ 6.3 $ 6.3 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000000000000000000000000001 $ 0.0000000000000000000000000001 $ 0.0000000000000000000000000001 Научете повече за цената на Baby Niza (BABYA)

Токеномика на Baby Niza (BABYA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Niza (BABYA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYA, разгледайте цената в реално време на токените BABYA!

Как да купя BABYA Интересувате се да добавите Baby Niza (BABYA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на BABYA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате BABYA в MEXC сега!

История на цените на Baby Niza (BABYA) Анализирането на историята на цените на BABYA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABYA сега!

Прогноза за цената за BABYA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYA? Нашата страница за прогноза за цената BABYA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYA сега!

