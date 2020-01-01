Токеномика на Babylon (BABY) Открийте ключова информация за Babylon (BABY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Babylon (BABY) Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Официален уебсайт: http://babylon.foundation Бяла книга: http://docs.babylonlabs.io Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/babylon Купете BABY сега!

Токеномика и анализ на цената за Babylon (BABY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Babylon (BABY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 168.32M $ 168.32M $ 168.32M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Текуща цена: $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 Научете повече за цената на Babylon (BABY)

Токеномика на Babylon (BABY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Babylon (BABY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABY, разгледайте цената в реално време на токените BABY!

История на цените на Babylon (BABY) Анализирането на историята на цените на BABY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на BABY сега!

Прогноза за цената за BABY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABY? Нашата страница за прогноза за цената BABY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABY сега!

