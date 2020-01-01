Токеномика на B (B)

Токеномика на B (B)

Открийте ключова информация за B (B), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за B (B)

The BSC Mascot of Building，B stands for — Build, BNB, Binance.

Официален уебсайт:
https://buildon.online/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/address/0x6bdcce4a559076e37755a78ce0c06214e59e4444

Токеномика и анализ на цената за B (B)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за B (B), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 590.07M
Общо предлагане:
--
Циркулиращо предлагане:
$ 1.00B
FDV (оценка при пълна реализация):
--
Рекорд за всички времена:
$ 0.61156
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.001494456258922425
Текуща цена:
$ 0.59007
Токеномика на B (B): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на B (B) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой B токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой B токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на B, разгледайте цената в реално време на токените B!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.