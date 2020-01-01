Токеномика на B (B) Открийте ключова информация за B (B), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за B (B) The BSC Mascot of Building，B stands for — Build, BNB, Binance. Официален уебсайт: https://buildon.online/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x6bdcce4a559076e37755a78ce0c06214e59e4444 Купете B сега!

Токеномика и анализ на цената за B (B) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за B (B), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 590.07M $ 590.07M $ 590.07M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.61156 $ 0.61156 $ 0.61156 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001494456258922425 $ 0.001494456258922425 $ 0.001494456258922425 Текуща цена: $ 0.59007 $ 0.59007 $ 0.59007 Научете повече за цената на B (B)

Токеномика на B (B): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на B (B) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой B токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой B токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на B, разгледайте цената в реално време на токените B!

