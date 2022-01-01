Токеномика на Aleph Zero (AZERO) Открийте ключова информация за Aleph Zero (AZERO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Официален уебсайт: https://www.alephzero.org Бяла книга: https://docs.alephzero.org/ Изследовател на блокове: https://alephzero.subscan.io/ Купете AZERO сега!

Токеномика и анализ на цената за Aleph Zero (AZERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aleph Zero (AZERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Текуща цена: $ 0.02271 $ 0.02271 $ 0.02271 Научете повече за цената на Aleph Zero (AZERO)

Токеномика на Aleph Zero (AZERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aleph Zero (AZERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AZERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AZERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AZERO, разгледайте цената в реално време на токените AZERO!

Как да купя AZERO Интересувате се да добавите Aleph Zero (AZERO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AZERO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AZERO в MEXC сега!

История на цените на Aleph Zero (AZERO) Анализирането на историята на цените на AZERO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AZERO сега!

Прогноза за цената за AZERO Искате ли да знаете какъв път може да поеме AZERO? Нашата страница за прогноза за цената AZERO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AZERO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!