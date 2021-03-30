Токеномика на Axie Infinity (AXS) Открийте ключова информация за Axie Infinity (AXS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Официален уебсайт: https://axieinfinity.com/ Бяла книга: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Купете AXS сега!

Токеномика и анализ на цената за Axie Infinity (AXS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Axie Infinity (AXS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 399.07M $ 399.07M $ 399.07M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 166.21M $ 166.21M $ 166.21M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Текуща цена: $ 2.401 $ 2.401 $ 2.401 Научете повече за цената на Axie Infinity (AXS)

Токеномика на Axie Infinity (AXS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Axie Infinity (AXS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AXS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AXS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AXS, разгледайте цената в реално време на токените AXS!

Как да купя AXS Интересувате се да добавите Axie Infinity (AXS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AXS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AXS в MEXC сега!

История на цените на Axie Infinity (AXS) Анализирането на историята на цените на AXS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AXS сега!

Прогноза за цената за AXS Искате ли да знаете какъв път може да поеме AXS? Нашата страница за прогноза за цената AXS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AXS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!