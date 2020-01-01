Токеномика на AWE Network (AWE) Открийте ключова информация за AWE Network (AWE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AWE Network (AWE) Официален уебсайт: https://www.awenetwork.ai/ Бяла книга: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Купете AWE сега!

Токеномика и анализ на цената за AWE Network (AWE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AWE Network (AWE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 113.77M $ 113.77M $ 113.77M Общо предлагане: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Циркулиращо предлагане: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (оценка при пълна реализация): $ 113.77M $ 113.77M $ 113.77M Рекорд за всички времена: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Текуща цена: $ 0.05857 $ 0.05857 $ 0.05857 Научете повече за цената на AWE Network (AWE)

Токеномика на AWE Network (AWE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AWE Network (AWE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AWE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AWE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AWE, разгледайте цената в реално време на токените AWE!

История на цените на AWE Network (AWE) Анализирането на историята на цените на AWE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AWE сега!

Прогноза за цената за AWE Искате ли да знаете какъв път може да поеме AWE? Нашата страница за прогноза за цената AWE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AWE сега!

