Токеномика на Aventus (AVT) Открийте ключова информация за Aventus (AVT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aventus (AVT) The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Официален уебсайт: https://www.aventus.io/ Бяла книга: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Купете AVT сега!

Токеномика и анализ на цената за Aventus (AVT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aventus (AVT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.87M $ 9.87M $ 9.87M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Рекорд за всички времена: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Текуща цена: $ 1.645 $ 1.645 $ 1.645 Научете повече за цената на Aventus (AVT)

Токеномика на Aventus (AVT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aventus (AVT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVT, разгледайте цената в реално време на токените AVT!

Как да купя AVT Интересувате се да добавите Aventus (AVT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AVT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AVT в MEXC сега!

История на цените на Aventus (AVT) Анализирането на историята на цените на AVT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AVT сега!

Прогноза за цената за AVT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVT? Нашата страница за прогноза за цената AVT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!