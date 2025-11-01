БорсаDEX+
Цената в реално време на Avantis днес е 0.6487 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AVNT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AVNT в MEXC сега.

Повече за AVNT

AVNTценова информация

Какво представлява AVNT

Бяла книга AVNT

Официален уебсайт на AVNT

Токеномика на AVNT

AVNT ценова прогноза

AVNT История

Ръководство за закупуване за AVNT

Конвертор на валута AVNT във фиат

Avantis Лого

Avantis цена(AVNT)

1 AVNT към USD - цена в реално време:

$0.6492
$0.6492$0.6492
-2.34%1D
USD
Avantis (AVNT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:20:12 (UTC+8)

Информация за цената за Avantis (AVNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.5618
$ 0.5618$ 0.5618
24-часов нисък
$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853
24-часов висок

$ 0.5618
$ 0.5618$ 0.5618

$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

-1.00%

-2.34%

-25.66%

-25.66%

Цената в реално време за Avantis (AVNT) е$ 0.6487. През последните 24 часа AVNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.5618 до най-висока стойност $ 0.6853, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AVNT е $ 2.662191408541985, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.17956381875221758.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AVNT има промяна от -1.00% за последния час, -2.34% за 24 часа и -25.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Avantis (AVNT)

No.243

$ 167.50M
$ 167.50M$ 167.50M

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

$ 648.70M
$ 648.70M$ 648.70M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Текущата пазарна капитализация на Avantis е $ 167.50M, като 24-часовият обем на търговията е $ 2.54M. Циркулиращото предлагане на AVNT е 258.21M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 648.70M.

История на цените за Avantis (AVNT) USD

Проследете промените в цените за Avantis днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.015555-2.34%
30 дни$ -0.552-45.98%
60 дни$ +0.5987+1,197.40%
90 дни$ +0.5987+1,197.40%
Avantis Промяна на цената днес

Днес AVNT регистрира промяна от $ -0.015555 (-2.34%), отразяваща последната му пазарна активност.

Avantis 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.552 (-45.98%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Avantis 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AVNT отбеляза промяна на $ +0.5987 (+1,197.40%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Avantis 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.5987 (+1,197.40%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Avantis (AVNT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Avantis сега.

Какво е Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Avantis инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AVNT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Avantis в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Avantis купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Avantis (USD)

Колко ще струва Avantis (AVNT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Avantis (AVNT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Avantis.

Проверете прогнозата за цената за Avantis сега!

Токеномика на Avantis (AVNT)

Разбирането на токеномиката на Avantis (AVNT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AVNT сега!

Как да купя Avantis (AVNT)

Търсите как да купите Avantis? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Avantis от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AVNT към местни валути

1 Avantis(AVNT) към VND
17,070.5405
1 Avantis(AVNT) към AUD
A$0.992511
1 Avantis(AVNT) към GBP
0.493012
1 Avantis(AVNT) към EUR
0.557882
1 Avantis(AVNT) към USD
$0.6487
1 Avantis(AVNT) към MYR
RM2.718053
1 Avantis(AVNT) към TRY
27.277835
1 Avantis(AVNT) към JPY
¥99.8998
1 Avantis(AVNT) към ARS
ARS$941.503719
1 Avantis(AVNT) към RUB
52.408473
1 Avantis(AVNT) към INR
57.60456
1 Avantis(AVNT) към IDR
Rp10,811.662342
1 Avantis(AVNT) към PHP
38.091664
1 Avantis(AVNT) към EGP
￡E.30.638101
1 Avantis(AVNT) към BRL
R$3.483519
1 Avantis(AVNT) към CAD
C$0.90818
1 Avantis(AVNT) към BDT
79.348984
1 Avantis(AVNT) към NGN
938.779179
1 Avantis(AVNT) към COP
$2,514.335252
1 Avantis(AVNT) към ZAR
R.11.248458
1 Avantis(AVNT) към UAH
27.212965
1 Avantis(AVNT) към TZS
T.Sh.1,597.780535
1 Avantis(AVNT) към VES
Bs143.3627
1 Avantis(AVNT) към CLP
$611.0754
1 Avantis(AVNT) към PKR
Rs182.213343
1 Avantis(AVNT) към KZT
343.772078
1 Avantis(AVNT) към THB
฿21.024367
1 Avantis(AVNT) към TWD
NT$19.960499
1 Avantis(AVNT) към AED
د.إ2.380729
1 Avantis(AVNT) към CHF
Fr0.51896
1 Avantis(AVNT) към HKD
HK$5.040399
1 Avantis(AVNT) към AMD
֏248.25749
1 Avantis(AVNT) към MAD
.د.م6.000475
1 Avantis(AVNT) към MXN
$12.046359
1 Avantis(AVNT) към SAR
ريال2.432625
1 Avantis(AVNT) към ETB
Br100.042514
1 Avantis(AVNT) към KES
KSh83.805553
1 Avantis(AVNT) към JOD
د.أ0.4599283
1 Avantis(AVNT) към PLN
2.393703
1 Avantis(AVNT) към RON
лв2.860767
1 Avantis(AVNT) към SEK
kr6.16265
1 Avantis(AVNT) към BGN
лв1.096303
1 Avantis(AVNT) към HUF
Ft218.268089
1 Avantis(AVNT) към CZK
13.694057
1 Avantis(AVNT) към KWD
د.ك0.1985022
1 Avantis(AVNT) към ILS
2.108275
1 Avantis(AVNT) към BOB
Bs4.482517
1 Avantis(AVNT) към AZN
1.10279
1 Avantis(AVNT) към TJS
SM5.974527
1 Avantis(AVNT) към GEL
1.757977
1 Avantis(AVNT) към AOA
Kz594.591933
1 Avantis(AVNT) към BHD
.د.ب0.2439112
1 Avantis(AVNT) към BMD
$0.6487
1 Avantis(AVNT) към DKK
kr4.197089
1 Avantis(AVNT) към HNL
L17.073784
1 Avantis(AVNT) към MUR
29.671538
1 Avantis(AVNT) към NAD
$11.209536
1 Avantis(AVNT) към NOK
kr6.564844
1 Avantis(AVNT) към NZD
$1.128738
1 Avantis(AVNT) към PAB
B/.0.6487
1 Avantis(AVNT) към PGK
K2.731027
1 Avantis(AVNT) към QAR
ر.ق2.361268
1 Avantis(AVNT) към RSD
дин.65.97279
1 Avantis(AVNT) към UZS
soʻm7,815.660853
1 Avantis(AVNT) към ALL
L54.367547
1 Avantis(AVNT) към ANG
ƒ1.161173
1 Avantis(AVNT) към AWG
ƒ1.161173
1 Avantis(AVNT) към BBD
$1.2974
1 Avantis(AVNT) към BAM
KM1.089816
1 Avantis(AVNT) към BIF
Fr1,918.8546
1 Avantis(AVNT) към BND
$0.84331
1 Avantis(AVNT) към BSD
$0.6487
1 Avantis(AVNT) към JMD
$104.220142
1 Avantis(AVNT) към KHR
2,605.218122
1 Avantis(AVNT) към KMF
Fr276.3462
1 Avantis(AVNT) към LAK
14,102.173631
1 Avantis(AVNT) към LKR
රු197.710786
1 Avantis(AVNT) към MDL
L10.96303
1 Avantis(AVNT) към MGA
Ar2,922.06915
1 Avantis(AVNT) към MOP
P5.196087
1 Avantis(AVNT) към MVR
9.92511
1 Avantis(AVNT) към MWK
MK1,126.214557
1 Avantis(AVNT) към MZN
MT41.45193
1 Avantis(AVNT) към NPR
रु92.102426
1 Avantis(AVNT) към PYG
4,600.5804
1 Avantis(AVNT) към RWF
Fr942.5611
1 Avantis(AVNT) към SBD
$5.338801
1 Avantis(AVNT) към SCR
9.003956
1 Avantis(AVNT) към SRD
$24.97495
1 Avantis(AVNT) към SVC
$5.676125
1 Avantis(AVNT) към SZL
L11.254945
1 Avantis(AVNT) към TMT
m2.27045
1 Avantis(AVNT) към TND
د.ت1.9052319
1 Avantis(AVNT) към TTD
$4.391699
1 Avantis(AVNT) към UGX
Sh2,260.0708
1 Avantis(AVNT) към XAF
Fr369.1103
1 Avantis(AVNT) към XCD
$1.75149
1 Avantis(AVNT) към XOF
Fr369.1103
1 Avantis(AVNT) към XPF
Fr66.8161
1 Avantis(AVNT) към BWP
P8.718528
1 Avantis(AVNT) към BZD
$1.303887
1 Avantis(AVNT) към CVE
$61.814623
1 Avantis(AVNT) към DJF
Fr115.4686
1 Avantis(AVNT) към DOP
$41.575183
1 Avantis(AVNT) към DZD
د.ج84.311539
1 Avantis(AVNT) към FJD
$1.466062
1 Avantis(AVNT) към GNF
Fr5,640.4465
1 Avantis(AVNT) към GTQ
Q4.975529
1 Avantis(AVNT) към GYD
$135.850754
1 Avantis(AVNT) към ISK
kr81.0875

Avantis ресурс

За по-задълбочено разбиране на Avantis, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Avantis
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Avantis

Колко струва Avantis (AVNT) днес?
Цената в реално време на AVNT в USD е 0.6487 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AVNT към USD?
Текущата цена на AVNT към USD е $ 0.6487. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Avantis?
Пазарната капитализация за AVNT е $ 167.50M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AVNT?
Циркулиращото предлагане на AVNT е 258.21M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AVNT?
AVNT постигна ATH цена от 2.662191408541985 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AVNT?
AVNT достигна ATL цена от 0.17956381875221758 USD.
Какъв е обемът на търговията на AVNT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AVNT е $ 2.54M USD.
Ще се повиши ли AVNT тази година?
AVNT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AVNT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:20:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Avantis (AVNT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

1 AVNT = 0.6487 USD

