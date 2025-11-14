Токеномика на AVIAH Protocol (AVIAH)

Токеномика на AVIAH Protocol (AVIAH)

Открийте ключова информация за AVIAH Protocol (AVIAH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:23:17 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за AVIAH Protocol (AVIAH)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AVIAH Protocol (AVIAH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
Общо предлагане:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Циркулиращо предлагане:
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 29.51B
$ 29.51B$ 29.51B
Рекорд за всички времена:
$ 8.9
$ 8.9$ 8.9
Най-ниска стойност за целия период:
Текуща цена:
$ 5.902
$ 5.902$ 5.902

Информация за AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Официален уебсайт:
https://aviah.ai/
Бяла книга:
https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

Токеномика на AVIAH Protocol (AVIAH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на AVIAH Protocol (AVIAH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AVIAH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AVIAH токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVIAH, разгледайте цената в реално време на токените AVIAH!

