Цената в реално време на AVIAH Protocol днес е 6.134 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AVIAH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AVIAH в MEXC сега.

AVIAH Protocol Лого

AVIAH Protocol цена(AVIAH)

1 AVIAH към USD - цена в реално време:

$6.134
$6.134
+0.01%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:31 (UTC+8)

Информация за цената за AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 6.13
$ 6.13
24-часов нисък
$ 6.144
$ 6.144
24-часов висок

$ 6.13
$ 6.13

$ 6.144
$ 6.144

--
--

--
--

-0.04%

+0.01%

+0.37%

+0.37%

Цената в реално време за AVIAH Protocol (AVIAH) е$ 6.134. През последните 24 часа AVIAH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 6.13 до най-висока стойност $ 6.144, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AVIAH е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AVIAH има промяна от -0.04% за последния час, +0.01% за 24 часа и +0.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AVIAH Protocol (AVIAH)

--
--

$ 67.63K
$ 67.63K

$ 30.67B
$ 30.67B

--
--

5,000,000,000
5,000,000,000

SOL

Текущата пазарна капитализация на AVIAH Protocol е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 67.63K. Циркулиращото предлагане на AVIAH е --, като общото предлагане е 5000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.67B.

История на цените за AVIAH Protocol (AVIAH) USD

Проследете промените в цените за AVIAH Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00061+0.01%
30 дни$ +0.435+7.63%
60 дни$ +3.634+145.36%
90 дни$ +3.634+145.36%
AVIAH Protocol Промяна на цената днес

Днес AVIAH регистрира промяна от $ +0.00061 (+0.01%), отразяваща последната му пазарна активност.

AVIAH Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.435 (+7.63%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AVIAH Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AVIAH отбеляза промяна на $ +3.634 (+145.36%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AVIAH Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +3.634 (+145.36%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AVIAH Protocol (AVIAH) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AVIAH Protocol сега.

Какво е AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AVIAH Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AVIAH наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AVIAH Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AVIAH Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AVIAH Protocol (USD)

Колко ще струва AVIAH Protocol (AVIAH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AVIAH Protocol (AVIAH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AVIAH Protocol.

Проверете прогнозата за цената за AVIAH Protocol сега!

Токеномика на AVIAH Protocol (AVIAH)

Разбирането на токеномиката на AVIAH Protocol (AVIAH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AVIAH сега!

Как да купя AVIAH Protocol (AVIAH)

Търсите как да купите AVIAH Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AVIAH Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AVIAH към местни валути

1 AVIAH Protocol(AVIAH) към VND
161,416.21
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AUD
A$9.32368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към GBP
4.66184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към EUR
5.27524
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към USD
$6.134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MYR
RM25.70146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TRY
257.87336
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към JPY
¥944.636
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ARS
ARS$8,876.94078
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към RUB
495.6272
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към INR
544.63786
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към IDR
Rp102,233.29244
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PHP
360.0658
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към EGP
￡E.289.77016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BRL
R$32.93958
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към CAD
C$8.5876
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BDT
750.31088
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към NGN
8,876.94078
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към COP
$23,683.374
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ZAR
R.106.24088
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към UAH
257.3213
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TZS
T.Sh.15,108.3487
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към VES
Bs1,355.614
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към CLP
$5,778.228
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PKR
Rs1,722.97926
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към KZT
3,250.65196
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към THB
฿198.55758
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TWD
NT$188.68184
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AED
د.إ22.51178
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към CHF
Fr4.9072
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към HKD
HK$47.66118
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AMD
֏2,347.4818
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MAD
.د.م56.7395
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MXN
$113.7857
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SAR
ريال23.0025
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ETB
Br945.98548
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към KES
KSh792.45146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към JOD
د.أ4.349006
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PLN
22.63446
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към RON
лв26.9896
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SEK
kr58.21166
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BGN
лв10.36646
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към HUF
Ft2,062.49616
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към CZK
129.36606
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към KWD
د.ك1.877004
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ILS
19.9355
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BOB
Bs42.38594
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AZN
10.4278
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TJS
SM56.49414
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към GEL
16.62314
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AOA
Kz5,622.36306
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BHD
.د.ب2.306384
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BMD
$6.134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към DKK
kr39.68698
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към HNL
L161.44688
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MUR
280.56916
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към NAD
$105.99552
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към NOK
kr62.07608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към NZD
$10.67316
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PAB
B/.6.134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PGK
K25.82414
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към QAR
ر.ق22.32776
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към RSD
дин.623.2144
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към UZS
soʻm73,903.59746
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ALL
L514.09054
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ANG
ƒ10.97986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към AWG
ƒ10.97986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BBD
$12.268
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BAM
KM10.30512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BIF
Fr18,144.372
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BND
$7.9742
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BSD
$6.134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към JMD
$985.48844
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към KHR
24,634.51204
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към KMF
Fr2,613.084
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към LAK
133,347.82342
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към LKR
රු1,869.52052
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MDL
L103.6646
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MGA
Ar27,630.603
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MOP
P49.13334
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MVR
93.8502
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MWK
MK10,649.29874
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към MZN
MT391.9626
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към NPR
रु870.90532
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към PYG
43,502.328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към RWF
Fr8,912.702
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SBD
$50.48282
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SCR
85.69198
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SRD
$236.159
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SVC
$53.6725
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към SZL
L106.4249
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TMT
m21.469
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TND
د.ت18.015558
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към TTD
$41.52718
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към UGX
Sh21,370.856
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към XAF
Fr3,484.112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към XCD
$16.5618
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към XOF
Fr3,484.112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към XPF
Fr631.802
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BWP
P82.44096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към BZD
$12.32934
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към CVE
$584.50886
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към DJF
Fr1,091.852
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към DOP
$393.12806
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към DZD
د.ج797.1133
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към FJD
$13.86284
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към GNF
Fr53,335.13
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към GTQ
Q47.04778
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към GYD
$1,284.58228
1 AVIAH Protocol(AVIAH) към ISK
kr766.75

AVIAH Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на AVIAH Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на AVIAH Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно AVIAH Protocol

Колко струва AVIAH Protocol (AVIAH) днес?
Цената в реално време на AVIAH в USD е 6.134 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AVIAH към USD?
Текущата цена на AVIAH към USD е $ 6.134. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AVIAH Protocol?
Пазарната капитализация за AVIAH е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AVIAH?
Циркулиращото предлагане на AVIAH е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AVIAH?
AVIAH постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AVIAH?
AVIAH достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на AVIAH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AVIAH е $ 67.63K USD.
Ще се повиши ли AVIAH тази година?
AVIAH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AVIAH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:31 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AVIAH Protocol (AVIAH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$6.134
$109,511.44

$3,848.17

$0.03357

$186.00

$1.0002

$3,848.17

$109,511.44

$186.00

$2.5150

$1,080.38

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000755

$0.09340

$0.00068

$0.000565

$0.000000004782

$0.0033

$0.0000000000000000000000003296

