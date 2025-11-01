Какво е AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Токеномика на AVIAH Protocol (AVIAH)

Разбирането на токеномиката на AVIAH Protocol (AVIAH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AVIAH сега!

AVIAH Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на AVIAH Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно AVIAH Protocol Колко струва AVIAH Protocol (AVIAH) днес? Цената в реално време на AVIAH в USD е 6.134 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на AVIAH към USD? $ 6.134 . Проверете Текущата цена на AVIAH към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на AVIAH Protocol? Пазарната капитализация за AVIAH е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на AVIAH? Циркулиращото предлагане на AVIAH е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AVIAH? AVIAH постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AVIAH? AVIAH достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на AVIAH? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AVIAH е $ 67.63K USD . Ще се повиши ли AVIAH тази година? AVIAH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AVIAH за по-задълбочен анализ.

