Информация за Aventis AI (AVENTISAI) Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Официален уебсайт: https://www.aventisai.io/ Бяла книга: https://aventis.gitbook.io/wp Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Токеномика и анализ на цената за Aventis AI (AVENTISAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aventis AI (AVENTISAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Рекорд за всички времена: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 $ 0.004626043306547307 Текуща цена: $ 0.005625 $ 0.005625 $ 0.005625 Научете повече за цената на Aventis AI (AVENTISAI)

Токеномика на Aventis AI (AVENTISAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aventis AI (AVENTISAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVENTISAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVENTISAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVENTISAI, разгледайте цената в реално време на токените AVENTISAI!

Как да купя AVENTISAI Интересувате се да добавите Aventis AI (AVENTISAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AVENTISAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Aventis AI (AVENTISAI) Анализирането на историята на цените на AVENTISAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за AVENTISAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVENTISAI? Нашата страница за прогноза за цената AVENTISAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

