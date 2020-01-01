Токеномика на Ava AI (AVAAI) Открийте ключова информация за Ava AI (AVAAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ava AI (AVAAI) AVAAI is a meme coin. Официален уебсайт: https://holoworld.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump Купете AVAAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Ava AI (AVAAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ava AI (AVAAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.16M $ 25.16M $ 25.16M Рекорд за всички времена: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 Текуща цена: $ 0.02516 $ 0.02516 $ 0.02516 Научете повече за цената на Ava AI (AVAAI)

Токеномика на Ava AI (AVAAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ava AI (AVAAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVAAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVAAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVAAI, разгледайте цената в реално време на токените AVAAI!

Как да купя AVAAI Интересувате се да добавите Ava AI (AVAAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AVAAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AVAAI в MEXC сега!

История на цените на Ava AI (AVAAI) Анализирането на историята на цените на AVAAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AVAAI сега!

Прогноза за цената за AVAAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVAAI? Нашата страница за прогноза за цената AVAAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVAAI сега!

