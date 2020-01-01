Токеномика на CryptoAutos (AUTOS) Открийте ключова информация за CryptoAutos (AUTOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CryptoAutos (AUTOS) Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction. Официален уебсайт: https://www.cryptoautos.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604 Купете AUTOS сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoAutos (AUTOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoAutos (AUTOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 707.43M $ 707.43M $ 707.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Рекорд за всички времена: $ 0.06098 $ 0.06098 $ 0.06098 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 Текуща цена: $ 0.01188 $ 0.01188 $ 0.01188 Научете повече за цената на CryptoAutos (AUTOS)

Токеномика на CryptoAutos (AUTOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoAutos (AUTOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUTOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUTOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUTOS, разгледайте цената в реално време на токените AUTOS!

Как да купя AUTOS Интересувате се да добавите CryptoAutos (AUTOS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AUTOS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AUTOS в MEXC сега!

История на цените на CryptoAutos (AUTOS) Анализирането на историята на цените на AUTOS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AUTOS сега!

Прогноза за цената за AUTOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUTOS? Нашата страница за прогноза за цената AUTOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AUTOS сега!

