Токеномика на Aurora (AURORA) Открийте ключова информация за Aurora (AURORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Aurora (AURORA) Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users. Официален уебсайт: https://aurora.dev/ Бяла книга: https://doc.aurora.dev/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961

Токеномика и анализ на цената за Aurora (AURORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aurora (AURORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.73M $ 48.73M $ 48.73M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 626.62M $ 626.62M $ 626.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 77.76M $ 77.76M $ 77.76M Рекорд за всички времена: $ 36.1 $ 36.1 $ 36.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04756432776797119 $ 0.04756432776797119 $ 0.04756432776797119 Текуща цена: $ 0.07776 $ 0.07776 $ 0.07776 Научете повече за цената на Aurora (AURORA)

Токеномика на Aurora (AURORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aurora (AURORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AURORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AURORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AURORA, разгледайте цената в реално време на токените AURORA!

Как да купя AURORA Интересувате се да добавите Aurora (AURORA) към портфейла си?

История на цените на Aurora (AURORA) Анализирането на историята на цените на AURORA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AURORA сега!

Прогноза за цената за AURORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AURORA? Нашата страница за прогноза за цената AURORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AURORA сега!

