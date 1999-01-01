Токеномика на Aura Network (AURA) Открийте ключова информация за Aura Network (AURA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aura Network (AURA) Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Официален уебсайт: https://aura.network/ Бяла книга: https://docs.aura.network/ Изследовател на блокове: https://aurascan.io/ Купете AURA сега!

Токеномика и анализ на цената за Aura Network (AURA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aura Network (AURA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Рекорд за всички времена: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Текуща цена: $ 0.00856 $ 0.00856 $ 0.00856 Научете повече за цената на Aura Network (AURA)

Токеномика на Aura Network (AURA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aura Network (AURA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AURA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AURA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AURA, разгледайте цената в реално време на токените AURA!

Как да купя AURA Интересувате се да добавите Aura Network (AURA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AURA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AURA в MEXC сега!

История на цените на Aura Network (AURA) Анализирането на историята на цените на AURA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AURA сега!

Прогноза за цената за AURA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AURA? Нашата страница за прогноза за цената AURA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AURA сега!

