Информация за Advanced (AUC) Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Официален уебсайт: https://aucunited.com/ Бяла книга: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Купете AUC сега!

Токеномика и анализ на цената за Advanced (AUC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Advanced (AUC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Рекорд за всички времена: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Текуща цена: $ 0.0003103 $ 0.0003103 $ 0.0003103 Научете повече за цената на Advanced (AUC)

Токеномика на Advanced (AUC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Advanced (AUC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUC, разгледайте цената в реално време на токените AUC!

Как да купя AUC Интересувате се да добавите Advanced (AUC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AUC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AUC в MEXC сега!

История на цените на Advanced (AUC) Анализирането на историята на цените на AUC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AUC сега!

Прогноза за цената за AUC Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUC? Нашата страница за прогноза за цената AUC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AUC сега!

