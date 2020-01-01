Токеномика на Athene Network (ATN) Открийте ключова информация за Athene Network (ATN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Athene Network (ATN) Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Официален уебсайт: https://athene.network/ Бяла книга: https://athene.network/pitch-deck Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1a91b61e884ddd93a0aa83cd6908a4bc07e6f3eb

Токеномика и анализ на цената за Athene Network (ATN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Athene Network (ATN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 359.10K $ 359.10K $ 359.10K Рекорд за всички времена: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Текуща цена: $ 0.000171 $ 0.000171 $ 0.000171 Научете повече за цената на Athene Network (ATN)

Токеномика на Athene Network (ATN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Athene Network (ATN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATN, разгледайте цената в реално време на токените ATN!

Как да купя ATN Интересувате се да добавите Athene Network (ATN) към портфейла си?

История на цените на Athene Network (ATN) Анализирането на историята на цените на ATN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ATN сега!

Прогноза за цената за ATN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATN? Нашата страница за прогноза за цената ATN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATN сега!

