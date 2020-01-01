Токеномика на Star Atlas (ATLAS) Открийте ключова информация за Star Atlas (ATLAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Star Atlas (ATLAS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Официален уебсайт: https://staratlas.com Бяла книга: https://staratlas.com/white-paper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx Купете ATLAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Star Atlas (ATLAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Star Atlas (ATLAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.74M $ 20.74M $ 20.74M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 20.20B $ 20.20B $ 20.20B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Текуща цена: $ 0.001027 $ 0.001027 $ 0.001027 Научете повече за цената на Star Atlas (ATLAS)

Токеномика на Star Atlas (ATLAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Star Atlas (ATLAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATLAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATLAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATLAS, разгледайте цената в реално време на токените ATLAS!

Как да купя ATLAS Интересувате се да добавите Star Atlas (ATLAS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ATLAS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ATLAS в MEXC сега!

История на цените на Star Atlas (ATLAS) Анализирането на историята на цените на ATLAS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ATLAS сега!

Прогноза за цената за ATLAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATLAS? Нашата страница за прогноза за цената ATLAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATLAS сега!

