Цената в реално време на ATLA днес е 55.4207 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ATLA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ATLA в MEXC сега.

Повече за ATLA

ATLAценова информация

Какво представлява ATLA

Бяла книга ATLA

Официален уебсайт на ATLA

Токеномика на ATLA

ATLA ценова прогноза

ATLA История

Ръководство за закупуване за ATLA

Конвертор на валута ATLA във фиат

ATLA спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ATLA Лого

ATLA цена(ATLA)

1 ATLA към USD - цена в реално време:

$55.4532
$55.4532
-0.92%1D
USD
ATLA (ATLA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:16 (UTC+8)

Информация за цената за ATLA (ATLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 52.42
$ 52.42
24-часов нисък
$ 56.4564
$ 56.4564
24-часов висок

$ 52.42
$ 52.42

$ 56.4564
$ 56.4564

--
--

--
--

-1.10%

-0.91%

-2.47%

-2.47%

Цената в реално време за ATLA (ATLA) е$ 55.4207. През последните 24 часа ATLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 52.42 до най-висока стойност $ 56.4564, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ATLA е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ATLA има промяна от -1.10% за последния час, -0.91% за 24 часа и -2.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ATLA (ATLA)

--
--

$ 9.58M
$ 9.58M

$ 166.26B
$ 166.26B

--
--

3,000,000,000
3,000,000,000

ATLETA

Текущата пазарна капитализация на ATLA е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 9.58M. Циркулиращото предлагане на ATLA е --, като общото предлагане е 3000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 166.26B.

История на цените за ATLA (ATLA) USD

Проследете промените в цените за ATLA днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.514907-0.91%
30 дни$ +19.3258+53.54%
60 дни$ +30.3367+120.94%
90 дни$ +55.2957+44,236.56%
ATLA Промяна на цената днес

Днес ATLA регистрира промяна от $ -0.514907 (-0.91%), отразяваща последната му пазарна активност.

ATLA 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +19.3258 (+53.54%), което показва краткосрочното представяне на токена.

ATLA 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ATLA отбеляза промяна на $ +30.3367 (+120.94%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

ATLA 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +55.2957 (+44,236.56%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на ATLA (ATLA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за ATLA сега.

Какво е ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ATLA инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ATLA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за ATLA в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ATLA купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за ATLA (USD)

Колко ще струва ATLA (ATLA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ATLA (ATLA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ATLA.

Проверете прогнозата за цената за ATLA сега!

Токеномика на ATLA (ATLA)

Разбирането на токеномиката на ATLA (ATLA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ATLA сега!

Как да купя ATLA (ATLA)

Търсите как да купите ATLA? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите ATLA от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ATLA към местни валути

1 ATLA(ATLA) към VND
1,458,395.7205
1 ATLA(ATLA) към AUD
A$84.239464
1 ATLA(ATLA) към GBP
42.119732
1 ATLA(ATLA) към EUR
47.661802
1 ATLA(ATLA) към USD
$55.4207
1 ATLA(ATLA) към MYR
RM232.212733
1 ATLA(ATLA) към TRY
2,329.886228
1 ATLA(ATLA) към JPY
¥8,534.7878
1 ATLA(ATLA) към ARS
ARS$80,203.174419
1 ATLA(ATLA) към RUB
4,477.99256
1 ATLA(ATLA) към INR
4,920.803953
1 ATLA(ATLA) към IDR
Rp923,677.963862
1 ATLA(ATLA) към PHP
3,253.19509
1 ATLA(ATLA) към EGP
￡E.2,618.073868
1 ATLA(ATLA) към BRL
R$297.609159
1 ATLA(ATLA) към CAD
C$77.58898
1 ATLA(ATLA) към BDT
6,779.060024
1 ATLA(ATLA) към NGN
80,203.174419
1 ATLA(ATLA) към COP
$213,979.3227
1 ATLA(ATLA) към ZAR
R.959.886524
1 ATLA(ATLA) към UAH
2,324.898365
1 ATLA(ATLA) към TZS
T.Sh.136,503.955135
1 ATLA(ATLA) към VES
Bs12,247.9747
1 ATLA(ATLA) към CLP
$52,206.2994
1 ATLA(ATLA) към PKR
Rs15,567.120423
1 ATLA(ATLA) към KZT
29,369.645758
1 ATLA(ATLA) към THB
฿1,793.968059
1 ATLA(ATLA) към TWD
NT$1,704.740732
1 ATLA(ATLA) към AED
د.إ203.393969
1 ATLA(ATLA) към CHF
Fr44.33656
1 ATLA(ATLA) към HKD
HK$430.618839
1 ATLA(ATLA) към AMD
֏21,209.50189
1 ATLA(ATLA) към MAD
.د.م512.641475
1 ATLA(ATLA) към MXN
$1,028.053985
1 ATLA(ATLA) към SAR
ريال207.827625
1 ATLA(ATLA) към ETB
Br8,546.980354
1 ATLA(ATLA) към KES
KSh7,159.800233
1 ATLA(ATLA) към JOD
د.أ39.2932763
1 ATLA(ATLA) към PLN
204.502383
1 ATLA(ATLA) към RON
лв243.85108
1 ATLA(ATLA) към SEK
kr525.942443
1 ATLA(ATLA) към BGN
лв93.660983
1 ATLA(ATLA) към HUF
Ft18,634.656168
1 ATLA(ATLA) към CZK
1,168.822563
1 ATLA(ATLA) към KWD
د.ك16.9587342
1 ATLA(ATLA) към ILS
180.117275
1 ATLA(ATLA) към BOB
Bs382.957037
1 ATLA(ATLA) към AZN
94.21519
1 ATLA(ATLA) към TJS
SM510.424647
1 ATLA(ATLA) към GEL
150.190097
1 ATLA(ATLA) към AOA
Kz50,798.059413
1 ATLA(ATLA) към BHD
.د.ب20.8381832
1 ATLA(ATLA) към BMD
$55.4207
1 ATLA(ATLA) към DKK
kr358.571929
1 ATLA(ATLA) към HNL
L1,458.672824
1 ATLA(ATLA) към MUR
2,534.942818
1 ATLA(ATLA) към NAD
$957.669696
1 ATLA(ATLA) към NOK
kr560.857484
1 ATLA(ATLA) към NZD
$96.432018
1 ATLA(ATLA) към PAB
B/.55.4207
1 ATLA(ATLA) към PGK
K233.321147
1 ATLA(ATLA) към QAR
ر.ق201.731348
1 ATLA(ATLA) към RSD
дин.5,630.74312
1 ATLA(ATLA) към UZS
soʻm667,719.123533
1 ATLA(ATLA) към ALL
L4,644.808867
1 ATLA(ATLA) към ANG
ƒ99.203053
1 ATLA(ATLA) към AWG
ƒ99.203053
1 ATLA(ATLA) към BBD
$110.8414
1 ATLA(ATLA) към BAM
KM93.106776
1 ATLA(ATLA) към BIF
Fr163,934.4306
1 ATLA(ATLA) към BND
$72.04691
1 ATLA(ATLA) към BSD
$55.4207
1 ATLA(ATLA) към JMD
$8,903.889662
1 ATLA(ATLA) към KHR
222,572.856442
1 ATLA(ATLA) към KMF
Fr23,609.2182
1 ATLA(ATLA) към LAK
1,204,797.801991
1 ATLA(ATLA) към LKR
රු16,891.120946
1 ATLA(ATLA) към MDL
L936.60983
1 ATLA(ATLA) към MGA
Ar249,642.54315
1 ATLA(ATLA) към MOP
P443.919807
1 ATLA(ATLA) към MVR
847.93671
1 ATLA(ATLA) към MWK
MK96,216.431477
1 ATLA(ATLA) към MZN
MT3,541.38273
1 ATLA(ATLA) към NPR
रु7,868.630986
1 ATLA(ATLA) към PYG
393,043.6044
1 ATLA(ATLA) към RWF
Fr80,526.2771
1 ATLA(ATLA) към SBD
$456.112361
1 ATLA(ATLA) към SCR
774.227179
1 ATLA(ATLA) към SRD
$2,133.69695
1 ATLA(ATLA) към SVC
$484.931125
1 ATLA(ATLA) към SZL
L961.549145
1 ATLA(ATLA) към TMT
m193.97245
1 ATLA(ATLA) към TND
د.ت162.7705959
1 ATLA(ATLA) към TTD
$375.198139
1 ATLA(ATLA) към UGX
Sh193,085.7188
1 ATLA(ATLA) към XAF
Fr31,478.9576
1 ATLA(ATLA) към XCD
$149.63589
1 ATLA(ATLA) към XOF
Fr31,478.9576
1 ATLA(ATLA) към XPF
Fr5,708.3321
1 ATLA(ATLA) към BWP
P744.854208
1 ATLA(ATLA) към BZD
$111.395607
1 ATLA(ATLA) към CVE
$5,281.038503
1 ATLA(ATLA) към DJF
Fr9,864.8846
1 ATLA(ATLA) към DOP
$3,551.912663
1 ATLA(ATLA) към DZD
د.ج7,201.919965
1 ATLA(ATLA) към FJD
$125.250782
1 ATLA(ATLA) към GNF
Fr481,882.9865
1 ATLA(ATLA) към GTQ
Q425.076769
1 ATLA(ATLA) към GYD
$11,606.202994
1 ATLA(ATLA) към ISK
kr6,927.5875

ATLA ресурс

За по-задълбочено разбиране на ATLA, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на ATLA
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно ATLA

Колко струва ATLA (ATLA) днес?
Цената в реално време на ATLA в USD е 55.4207 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ATLA към USD?
Текущата цена на ATLA към USD е $ 55.4207. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ATLA?
Пазарната капитализация за ATLA е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ATLA?
Циркулиращото предлагане на ATLA е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ATLA?
ATLA постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ATLA?
ATLA достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на ATLA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ATLA е $ 9.58M USD.
Ще се повиши ли ATLA тази година?
ATLA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ATLA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:16 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ATLA (ATLA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ATLA-към-USD

Сума

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 55.4207 USD

Търговия на ATLA

ATLA/USDT
$55.4532
$55.4532
-0.91%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,572.02

$3,849.81

$0.03339

$186.17

$1.0003

$3,849.81

$109,572.02

$186.17

$2.5156

$1,080.61

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000790

$0.09300

$0.00072

$0.000565

$0.000000004901

$0.0033

$0.0000000000000000000000003296

