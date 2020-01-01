Токеномика на Astro Armadillos (ASTROS) Открийте ключова информация за Astro Armadillos (ASTROS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Astro Armadillos (ASTROS) Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Официален уебсайт: https://astroarmadillos.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Купете ASTROS сега!

Токеномика и анализ на цената за Astro Armadillos (ASTROS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Astro Armadillos (ASTROS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Рекорд за всички времена: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Текуща цена: $ 0.0607 $ 0.0607 $ 0.0607 Научете повече за цената на Astro Armadillos (ASTROS)

Токеномика на Astro Armadillos (ASTROS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Astro Armadillos (ASTROS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASTROS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASTROS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTROS, разгледайте цената в реално време на токените ASTROS!

История на цените на Astro Armadillos (ASTROS) Анализирането на историята на цените на ASTROS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ASTROS сега!

Прогноза за цената за ASTROS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASTROS? Нашата страница за прогноза за цената ASTROS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASTROS сега!

