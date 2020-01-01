Токеномика на Astra Protocol (ASTRA) Открийте ключова информация за Astra Protocol (ASTRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Официален уебсайт: https://astraprotocol.com/ Бяла книга: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Купете ASTRA сега!

Токеномика и анализ на цената за Astra Protocol (ASTRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Astra Protocol (ASTRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Рекорд за всички времена: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Текуща цена: $ 0.0023965 $ 0.0023965 $ 0.0023965 Научете повече за цената на Astra Protocol (ASTRA)

Токеномика на Astra Protocol (ASTRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Astra Protocol (ASTRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASTRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASTRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTRA, разгледайте цената в реално време на токените ASTRA!

Как да купя ASTRA Интересувате се да добавите Astra Protocol (ASTRA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ASTRA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ASTRA в MEXC сега!

История на цените на Astra Protocol (ASTRA) Анализирането на историята на цените на ASTRA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ASTRA сега!

Прогноза за цената за ASTRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASTRA? Нашата страница за прогноза за цената ASTRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASTRA сега!

