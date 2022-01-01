Токеномика на ASTAR (ASTR) Открийте ключова информация за ASTAR (ASTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ASTAR (ASTR) Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain. Официален уебсайт: https://astar.network/ Бяла книга: https://docs.astar.network/ Изследовател на блокове: https://astar.subscan.io Купете ASTR сега!

Токеномика и анализ на цената за ASTAR (ASTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ASTAR (ASTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 201.19M $ 201.19M $ 201.19M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 8.15B $ 8.15B $ 8.15B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 Текуща цена: $ 0.0247 $ 0.0247 $ 0.0247 Научете повече за цената на ASTAR (ASTR)

Токеномика на ASTAR (ASTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ASTAR (ASTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTR, разгледайте цената в реално време на токените ASTR!

Как да купя ASTR Интересувате се да добавите ASTAR (ASTR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ASTR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ASTR в MEXC сега!

История на цените на ASTAR (ASTR) Анализирането на историята на цените на ASTR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ASTR сега!

Прогноза за цената за ASTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASTR? Нашата страница за прогноза за цената ASTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASTR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!