Токеномика на Aster Inu (ASTERINU)
Токеномика и анализ на цената за Aster Inu (ASTERINU)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aster Inu (ASTERINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Aster Inu (ASTERINU)
The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.
Токеномика на Aster Inu (ASTERINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Aster Inu (ASTERINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ASTERINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ASTERINU токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTERINU, разгледайте цената в реално време на токените ASTERINU!
История на цените на Aster Inu (ASTERINU)
Анализирането на историята на цените на ASTERINU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за ASTERINU
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASTERINU? Нашата страница за прогноза за цената ASTERINU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
