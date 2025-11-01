БорсаDEX+
Цената в реално време на Aster Inu днес е 0.000257 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASTERINU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASTERINU в MEXC сега.

$0.000257
0.00%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:50 (UTC+8)

Информация за цената за Aster Inu (ASTERINU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000246
24-часов нисък
$ 0.000279
24-часов висок

$ 0.000246
$ 0.000279
$ 0.008002267526781424
$ 0.000230910459771523
0.00%

0.00%

-30.36%

-30.36%

Цената в реално време за Aster Inu (ASTERINU) е$ 0.000257. През последните 24 часа ASTERINU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000246 до най-висока стойност $ 0.000279, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASTERINU е $ 0.008002267526781424, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000230910459771523.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASTERINU има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -30.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aster Inu (ASTERINU)

No.2780

$ 254.43K
$ 5.85K
$ 257.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Aster Inu е $ 254.43K, като 24-часовият обем на търговията е $ 5.85K. Циркулиращото предлагане на ASTERINU е 990.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 257.00K.

История на цените за Aster Inu (ASTERINU) USD

Проследете промените в цените за Aster Inu днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.001243-82.87%
60 дни$ -0.001243-82.87%
90 дни$ -0.001243-82.87%
Aster Inu Промяна на цената днес

Днес ASTERINU регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Aster Inu 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001243 (-82.87%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Aster Inu 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ASTERINU отбеляза промяна на $ -0.001243 (-82.87%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Aster Inu 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.001243 (-82.87%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Aster Inu (ASTERINU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Aster Inu сега.

Какво е Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Aster Inu инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ASTERINU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Aster Inu в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Aster Inu купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Aster Inu (USD)

Колко ще струва Aster Inu (ASTERINU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aster Inu (ASTERINU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aster Inu.

Проверете прогнозата за цената за Aster Inu сега!

Токеномика на Aster Inu (ASTERINU)

Разбирането на токеномиката на Aster Inu (ASTERINU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ASTERINU сега!

Как да купя Aster Inu (ASTERINU)

Търсите как да купите Aster Inu? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Aster Inu от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ASTERINU към местни валути

1 Aster Inu(ASTERINU) към VND
6.762955
1 Aster Inu(ASTERINU) към AUD
A$0.00039321
1 Aster Inu(ASTERINU) към GBP
0.00019532
1 Aster Inu(ASTERINU) към EUR
0.00022102
1 Aster Inu(ASTERINU) към USD
$0.000257
1 Aster Inu(ASTERINU) към MYR
RM0.00107683
1 Aster Inu(ASTERINU) към TRY
0.01080685
1 Aster Inu(ASTERINU) към JPY
¥0.039578
1 Aster Inu(ASTERINU) към ARS
ARS$0.37300209
1 Aster Inu(ASTERINU) към RUB
0.02076303
1 Aster Inu(ASTERINU) към INR
0.0228216
1 Aster Inu(ASTERINU) към IDR
Rp4.28333162
1 Aster Inu(ASTERINU) към PHP
0.01509104
1 Aster Inu(ASTERINU) към EGP
￡E.0.01213811
1 Aster Inu(ASTERINU) към BRL
R$0.00138009
1 Aster Inu(ASTERINU) към CAD
C$0.0003598
1 Aster Inu(ASTERINU) към BDT
0.03143624
1 Aster Inu(ASTERINU) към NGN
0.37192269
1 Aster Inu(ASTERINU) към COP
$0.99612172
1 Aster Inu(ASTERINU) към ZAR
R.0.00445638
1 Aster Inu(ASTERINU) към UAH
0.01078115
1 Aster Inu(ASTERINU) към TZS
T.Sh.0.63300385
1 Aster Inu(ASTERINU) към VES
Bs0.056797
1 Aster Inu(ASTERINU) към CLP
$0.242094
1 Aster Inu(ASTERINU) към PKR
Rs0.07218873
1 Aster Inu(ASTERINU) към KZT
0.13619458
1 Aster Inu(ASTERINU) към THB
฿0.00832937
1 Aster Inu(ASTERINU) към TWD
NT$0.00790789
1 Aster Inu(ASTERINU) към AED
د.إ0.00094319
1 Aster Inu(ASTERINU) към CHF
Fr0.0002056
1 Aster Inu(ASTERINU) към HKD
HK$0.00199689
1 Aster Inu(ASTERINU) към AMD
֏0.0983539
1 Aster Inu(ASTERINU) към MAD
.د.م0.00237725
1 Aster Inu(ASTERINU) към MXN
$0.00477249
1 Aster Inu(ASTERINU) към SAR
ريال0.00096375
1 Aster Inu(ASTERINU) към ETB
Br0.03963454
1 Aster Inu(ASTERINU) към KES
KSh0.03320183
1 Aster Inu(ASTERINU) към JOD
د.أ0.000182213
1 Aster Inu(ASTERINU) към PLN
0.00094833
1 Aster Inu(ASTERINU) към RON
лв0.00113337
1 Aster Inu(ASTERINU) към SEK
kr0.0024415
1 Aster Inu(ASTERINU) към BGN
лв0.00043433
1 Aster Inu(ASTERINU) към HUF
Ft0.08647279
1 Aster Inu(ASTERINU) към CZK
0.00542527
1 Aster Inu(ASTERINU) към KWD
د.ك0.000078642
1 Aster Inu(ASTERINU) към ILS
0.00083525
1 Aster Inu(ASTERINU) към BOB
Bs0.00177587
1 Aster Inu(ASTERINU) към AZN
0.0004369
1 Aster Inu(ASTERINU) към TJS
SM0.00236697
1 Aster Inu(ASTERINU) към GEL
0.00069647
1 Aster Inu(ASTERINU) към AOA
Kz0.23556363
1 Aster Inu(ASTERINU) към BHD
.د.ب0.000096632
1 Aster Inu(ASTERINU) към BMD
$0.000257
1 Aster Inu(ASTERINU) към DKK
kr0.00166279
1 Aster Inu(ASTERINU) към HNL
L0.00676424
1 Aster Inu(ASTERINU) към MUR
0.01175518
1 Aster Inu(ASTERINU) към NAD
$0.00444096
1 Aster Inu(ASTERINU) към NOK
kr0.00260084
1 Aster Inu(ASTERINU) към NZD
$0.00044718
1 Aster Inu(ASTERINU) към PAB
B/.0.000257
1 Aster Inu(ASTERINU) към PGK
K0.00108197
1 Aster Inu(ASTERINU) към QAR
ر.ق0.00093548
1 Aster Inu(ASTERINU) към RSD
дин.0.0261369
1 Aster Inu(ASTERINU) към UZS
soʻm3.09638483
1 Aster Inu(ASTERINU) към ALL
L0.02153917
1 Aster Inu(ASTERINU) към ANG
ƒ0.00046003
1 Aster Inu(ASTERINU) към AWG
ƒ0.00046003
1 Aster Inu(ASTERINU) към BBD
$0.000514
1 Aster Inu(ASTERINU) към BAM
KM0.00043176
1 Aster Inu(ASTERINU) към BIF
Fr0.760206
1 Aster Inu(ASTERINU) към BND
$0.0003341
1 Aster Inu(ASTERINU) към BSD
$0.000257
1 Aster Inu(ASTERINU) към JMD
$0.04128962
1 Aster Inu(ASTERINU) към KHR
1.03212742
1 Aster Inu(ASTERINU) към KMF
Fr0.109482
1 Aster Inu(ASTERINU) към LAK
5.58695641
1 Aster Inu(ASTERINU) към LKR
රු0.07832846
1 Aster Inu(ASTERINU) към MDL
L0.0043433
1 Aster Inu(ASTERINU) към MGA
Ar1.1576565
1 Aster Inu(ASTERINU) към MOP
P0.00205857
1 Aster Inu(ASTERINU) към MVR
0.0039321
1 Aster Inu(ASTERINU) към MWK
MK0.44618027
1 Aster Inu(ASTERINU) към MZN
MT0.0164223
1 Aster Inu(ASTERINU) към NPR
रु0.03648886
1 Aster Inu(ASTERINU) към PYG
1.822644
1 Aster Inu(ASTERINU) към RWF
Fr0.373421
1 Aster Inu(ASTERINU) към SBD
$0.00211511
1 Aster Inu(ASTERINU) към SCR
0.00356716
1 Aster Inu(ASTERINU) към SRD
$0.0098945
1 Aster Inu(ASTERINU) към SVC
$0.00224875
1 Aster Inu(ASTERINU) към SZL
L0.00445895
1 Aster Inu(ASTERINU) към TMT
m0.0008995
1 Aster Inu(ASTERINU) към TND
د.ت0.000754809
1 Aster Inu(ASTERINU) към TTD
$0.00173989
1 Aster Inu(ASTERINU) към UGX
Sh0.895388
1 Aster Inu(ASTERINU) към XAF
Fr0.145976
1 Aster Inu(ASTERINU) към XCD
$0.0006939
1 Aster Inu(ASTERINU) към XOF
Fr0.145976
1 Aster Inu(ASTERINU) към XPF
Fr0.026471
1 Aster Inu(ASTERINU) към BWP
P0.00345408
1 Aster Inu(ASTERINU) към BZD
$0.00051657
1 Aster Inu(ASTERINU) към CVE
$0.02448953
1 Aster Inu(ASTERINU) към DJF
Fr0.045746
1 Aster Inu(ASTERINU) към DOP
$0.01647113
1 Aster Inu(ASTERINU) към DZD
د.ج0.03340229
1 Aster Inu(ASTERINU) към FJD
$0.00058082
1 Aster Inu(ASTERINU) към GNF
Fr2.234615
1 Aster Inu(ASTERINU) към GTQ
Q0.00197119
1 Aster Inu(ASTERINU) към GYD
$0.05382094
1 Aster Inu(ASTERINU) към ISK
kr0.032125

Aster Inu ресурс

За по-задълбочено разбиране на Aster Inu, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Aster Inu
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Aster Inu

Колко струва Aster Inu (ASTERINU) днес?
Цената в реално време на ASTERINU в USD е 0.000257 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ASTERINU към USD?
Текущата цена на ASTERINU към USD е $ 0.000257. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aster Inu?
Пазарната капитализация за ASTERINU е $ 254.43K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ASTERINU?
Циркулиращото предлагане на ASTERINU е 990.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ASTERINU?
ASTERINU постигна ATH цена от 0.008002267526781424 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ASTERINU?
ASTERINU достигна ATL цена от 0.000230910459771523 USD.
Какъв е обемът на търговията на ASTERINU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ASTERINU е $ 5.85K USD.
Ще се повиши ли ASTERINU тази година?
ASTERINU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ASTERINU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aster Inu (ASTERINU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

