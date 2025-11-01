БорсаDEX+
Цената в реално време на Aster днес е 0.9705 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASTER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASTER в MEXC сега.Цената в реално време на Aster днес е 0.9705 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASTER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASTER в MEXC сега.

Повече за ASTER

ASTERценова информация

Какво представлява ASTER

Официален уебсайт на ASTER

Токеномика на ASTER

ASTER ценова прогноза

ASTER История

Ръководство за закупуване за ASTER

Конвертор на валута ASTER във фиат

ASTER спот

ASTER USDT-M фючърси

Aster Лого

Aster цена(ASTER)

1 ASTER към USD - цена в реално време:

Aster (ASTER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:08 (UTC+8)

Информация за цената за Aster (ASTER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-1.47%

-1.23%

-8.98%

-8.98%

Цената в реално време за Aster (ASTER) е$ 0.9705. През последните 24 часа ASTER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.8542 до най-висока стойност $ 1.0152, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASTER е $ 2.419058923870731, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.08438718204444161.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASTER има промяна от -1.47% за последния час, -1.23% за 24 часа и -8.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aster (ASTER)

No.46

25.22%

0.05%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Aster е $ 1.96B, като 24-часовият обем на търговията е $ 34.72M. Циркулиращото предлагане на ASTER е 2.02B, като общото предлагане е 8000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.76B.

История на цените за Aster (ASTER) USD

Проследете промените в цените за Aster днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.012088-1.23%
30 дни$ -0.6803-41.22%
60 дни$ +0.6705+223.50%
90 дни$ +0.6705+223.50%
Aster Промяна на цената днес

Днес ASTER регистрира промяна от $ -0.012088 (-1.23%), отразяваща последната му пазарна активност.

Aster 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.6803 (-41.22%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Aster 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ASTER отбеляза промяна на $ +0.6705 (+223.50%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Aster 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.6705 (+223.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Aster (ASTER) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Aster сега.

Какво е Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Aster инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ASTER наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Aster в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Aster купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Aster (USD)

Колко ще струва Aster (ASTER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aster (ASTER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aster.

Проверете прогнозата за цената за Aster сега!

Токеномика на Aster (ASTER)

Разбирането на токеномиката на Aster (ASTER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ASTER сега!

Как да купя Aster (ASTER)

Търсите как да купите Aster? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Aster от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ASTER към местни валути

1 Aster(ASTER) към VND
25,538.7075
1 Aster(ASTER) към AUD
A$1.47516
1 Aster(ASTER) към GBP
0.73758
1 Aster(ASTER) към EUR
0.83463
1 Aster(ASTER) към USD
$0.9705
1 Aster(ASTER) към MYR
RM4.066395
1 Aster(ASTER) към TRY
40.79982
1 Aster(ASTER) към JPY
¥149.457
1 Aster(ASTER) към ARS
ARS$1,404.478485
1 Aster(ASTER) към RUB
78.4164
1 Aster(ASTER) към INR
86.170695
1 Aster(ASTER) към IDR
Rp16,174.99353
1 Aster(ASTER) към PHP
56.96835
1 Aster(ASTER) към EGP
￡E.45.84642
1 Aster(ASTER) към BRL
R$5.211585
1 Aster(ASTER) към CAD
C$1.3587
1 Aster(ASTER) към BDT
118.71156
1 Aster(ASTER) към NGN
1,404.478485
1 Aster(ASTER) към COP
$3,747.1005
1 Aster(ASTER) към ZAR
R.16.80906
1 Aster(ASTER) към UAH
40.712475
1 Aster(ASTER) към TZS
T.Sh.2,390.390025
1 Aster(ASTER) към VES
Bs214.4805
1 Aster(ASTER) към CLP
$914.211
1 Aster(ASTER) към PKR
Rs272.603745
1 Aster(ASTER) към KZT
514.30677
1 Aster(ASTER) към THB
฿31.415085
1 Aster(ASTER) към TWD
NT$29.85258
1 Aster(ASTER) към AED
د.إ3.561735
1 Aster(ASTER) към CHF
Fr0.7764
1 Aster(ASTER) към HKD
HK$7.540785
1 Aster(ASTER) към AMD
֏371.41035
1 Aster(ASTER) към MAD
.د.م8.977125
1 Aster(ASTER) към MXN
$18.002775
1 Aster(ASTER) към SAR
ريال3.639375
1 Aster(ASTER) към ETB
Br149.67051
1 Aster(ASTER) към KES
KSh125.378895
1 Aster(ASTER) към JOD
د.أ0.6880845
1 Aster(ASTER) към PLN
3.581145
1 Aster(ASTER) към RON
лв4.2702
1 Aster(ASTER) към SEK
kr9.210045
1 Aster(ASTER) към BGN
лв1.640145
1 Aster(ASTER) към HUF
Ft326.32092
1 Aster(ASTER) към CZK
20.467845
1 Aster(ASTER) към KWD
د.ك0.296973
1 Aster(ASTER) към ILS
3.154125
1 Aster(ASTER) към BOB
Bs6.706155
1 Aster(ASTER) към AZN
1.64985
1 Aster(ASTER) към TJS
SM8.938305
1 Aster(ASTER) към GEL
2.630055
1 Aster(ASTER) към AOA
Kz889.550595
1 Aster(ASTER) към BHD
.د.ب0.364908
1 Aster(ASTER) към BMD
$0.9705
1 Aster(ASTER) към DKK
kr6.279135
1 Aster(ASTER) към HNL
L25.54356
1 Aster(ASTER) към MUR
44.39067
1 Aster(ASTER) към NAD
$16.77024
1 Aster(ASTER) към NOK
kr9.82146
1 Aster(ASTER) към NZD
$1.68867
1 Aster(ASTER) към PAB
B/.0.9705
1 Aster(ASTER) към PGK
K4.085805
1 Aster(ASTER) към QAR
ر.ق3.53262
1 Aster(ASTER) към RSD
дин.98.6028
1 Aster(ASTER) към UZS
soʻm11,692.768395
1 Aster(ASTER) към ALL
L81.337605
1 Aster(ASTER) към ANG
ƒ1.737195
1 Aster(ASTER) към AWG
ƒ1.737195
1 Aster(ASTER) към BBD
$1.941
1 Aster(ASTER) към BAM
KM1.63044
1 Aster(ASTER) към BIF
Fr2,870.739
1 Aster(ASTER) към BND
$1.26165
1 Aster(ASTER) към BSD
$0.9705
1 Aster(ASTER) към JMD
$155.92053
1 Aster(ASTER) към KHR
3,897.58623
1 Aster(ASTER) към KMF
Fr413.433
1 Aster(ASTER) към LAK
21,097.825665
1 Aster(ASTER) към LKR
රු295.78899
1 Aster(ASTER) към MDL
L16.40145
1 Aster(ASTER) към MGA
Ar4,371.61725
1 Aster(ASTER) към MOP
P7.773705
1 Aster(ASTER) към MVR
14.84865
1 Aster(ASTER) към MWK
MK1,684.894755
1 Aster(ASTER) към MZN
MT62.01495
1 Aster(ASTER) към NPR
रु137.79159
1 Aster(ASTER) към PYG
6,882.786
1 Aster(ASTER) към RWF
Fr1,410.1365
1 Aster(ASTER) към SBD
$7.987215
1 Aster(ASTER) към SCR
13.557885
1 Aster(ASTER) към SRD
$37.36425
1 Aster(ASTER) към SVC
$8.491875
1 Aster(ASTER) към SZL
L16.838175
1 Aster(ASTER) към TMT
m3.39675
1 Aster(ASTER) към TND
د.ت2.8503585
1 Aster(ASTER) към TTD
$6.570285
1 Aster(ASTER) към UGX
Sh3,381.222
1 Aster(ASTER) към XAF
Fr551.244
1 Aster(ASTER) към XCD
$2.62035
1 Aster(ASTER) към XOF
Fr551.244
1 Aster(ASTER) към XPF
Fr99.9615
1 Aster(ASTER) към BWP
P13.04352
1 Aster(ASTER) към BZD
$1.950705
1 Aster(ASTER) към CVE
$92.478945
1 Aster(ASTER) към DJF
Fr172.749
1 Aster(ASTER) към DOP
$62.199345
1 Aster(ASTER) към DZD
د.ج126.116475
1 Aster(ASTER) към FJD
$2.19333
1 Aster(ASTER) към GNF
Fr8,438.4975
1 Aster(ASTER) към GTQ
Q7.443735
1 Aster(ASTER) към GYD
$203.24211
1 Aster(ASTER) към ISK
kr121.3125

Aster ресурс

За по-задълбочено разбиране на Aster, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Aster
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Aster

Колко струва Aster (ASTER) днес?
Цената в реално време на ASTER в USD е 0.9705 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ASTER към USD?
Текущата цена на ASTER към USD е $ 0.9705. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aster?
Пазарната капитализация за ASTER е $ 1.96B USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ASTER?
Циркулиращото предлагане на ASTER е 2.02B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ASTER?
ASTER постигна ATH цена от 2.419058923870731 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ASTER?
ASTER достигна ATL цена от 0.08438718204444161 USD.
Какъв е обемът на търговията на ASTER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ASTER е $ 34.72M USD.
Ще се повиши ли ASTER тази година?
ASTER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ASTER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:49:08 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aster (ASTER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

