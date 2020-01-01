Токеномика на AustralianShepherd (ASS) Открийте ключова информация за AustralianShepherd (ASS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AustralianShepherd (ASS) Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Официален уебсайт: https://assfinance.net/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Купете ASS сега!

Токеномика и анализ на цената за AustralianShepherd (ASS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AustralianShepherd (ASS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Рекорд за всички времена: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0000000008873 $ 0.0000000008873 $ 0.0000000008873 Научете повече за цената на AustralianShepherd (ASS)

Токеномика на AustralianShepherd (ASS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AustralianShepherd (ASS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASS, разгледайте цената в реално време на токените ASS!

История на цените на AustralianShepherd (ASS) Анализирането на историята на цените на ASS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ASS сега!

Прогноза за цената за ASS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASS? Нашата страница за прогноза за цената ASS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASS сега!

