Blue Chip Blitz
Цената в реално време на ASML Holding NV днес е 1054.66 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASMLON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASMLON в MEXC сега.

Повече за ASMLON

ASMLONценова информация

Какво представлява ASMLON

Официален уебсайт на ASMLON

Токеномика на ASMLON

ASMLON ценова прогноза

ASMLON История

Ръководство за закупуване за ASMLON

Конвертор на валута ASMLON във фиат

ASMLON спот

ASML Holding NV Лого

ASML Holding NV цена(ASMLON)

1 ASMLON към USD - цена в реално време:

$1,055.58
-0.57%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:28 (UTC+8)

Информация за цената за ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1,052.78
24-часов нисък
$ 1,085.5
24-часов висок

$ 1,052.78
$ 1,085.5
$ 1,086.6890573615706
$ 732.0144981577465
-0.44%

-0.57%

+1.54%

+1.54%

Цената в реално време за ASML Holding NV (ASMLON) е$ 1,054.66. През последните 24 часа ASMLON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,052.78 до най-висока стойност $ 1,085.5, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASMLON е $ 1,086.6890573615706, а най-ниската цена за всички времена е $ 732.0144981577465.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASMLON има промяна от -0.44% за последния час, -0.57% за 24 часа и +1.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ASML Holding NV (ASMLON)

No.1931

$ 1.57M
$ 55.58K
$ 1.57M
1.49K
1,491.32076516
ETH

Текущата пазарна капитализация на ASML Holding NV е $ 1.57M, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.58K. Циркулиращото предлагане на ASMLON е 1.49K, като общото предлагане е 1491.32076516. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.57M.

История на цените за ASML Holding NV (ASMLON) USD

Проследете промените в цените за ASML Holding NV днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -6.0513-0.57%
30 дни$ +57.26+5.74%
60 дни$ +304.66+40.62%
90 дни$ +304.66+40.62%
ASML Holding NV Промяна на цената днес

Днес ASMLON регистрира промяна от $ -6.0513 (-0.57%), отразяваща последната му пазарна активност.

ASML Holding NV 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +57.26 (+5.74%), което показва краткосрочното представяне на токена.

ASML Holding NV 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ASMLON отбеляза промяна на $ +304.66 (+40.62%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

ASML Holding NV 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +304.66 (+40.62%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на ASML Holding NV (ASMLON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за ASML Holding NV сега.

Какво е ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите ASML Holding NV инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ASMLON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за ASML Holding NV в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано ASML Holding NV купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за ASML Holding NV (USD)

Колко ще струва ASML Holding NV (ASMLON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ASML Holding NV (ASMLON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ASML Holding NV.

Проверете прогнозата за цената за ASML Holding NV сега!

Токеномика на ASML Holding NV (ASMLON)

Разбирането на токеномиката на ASML Holding NV (ASMLON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ASMLON сега!

Как да купя ASML Holding NV (ASMLON)

Търсите как да купите ASML Holding NV? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите ASML Holding NV от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ASMLON към местни валути

1 ASML Holding NV(ASMLON) към VND
27,753,377.9
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AUD
A$1,613.6298
1 ASML Holding NV(ASMLON) към GBP
801.5416
1 ASML Holding NV(ASMLON) към EUR
907.0076
1 ASML Holding NV(ASMLON) към USD
$1,054.66
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MYR
RM4,419.0254
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TRY
44,348.453
1 ASML Holding NV(ASMLON) към JPY
¥162,417.64
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ARS
ARS$1,530,701.8842
1 ASML Holding NV(ASMLON) към RUB
85,205.9814
1 ASML Holding NV(ASMLON) към INR
93,653.808
1 ASML Holding NV(ASMLON) към IDR
Rp17,577,659.6356
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PHP
61,929.6352
1 ASML Holding NV(ASMLON) към EGP
￡E.49,811.5918
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BRL
R$5,663.5242
1 ASML Holding NV(ASMLON) към CAD
C$1,476.524
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BDT
129,006.0112
1 ASML Holding NV(ASMLON) към NGN
1,526,272.3122
1 ASML Holding NV(ASMLON) към COP
$4,087,819.9736
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ZAR
R.18,277.2578
1 ASML Holding NV(ASMLON) към UAH
44,242.987
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TZS
T.Sh.2,597,680.313
1 ASML Holding NV(ASMLON) към VES
Bs233,079.86
1 ASML Holding NV(ASMLON) към CLP
$993,489.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PKR
Rs296,243.4474
1 ASML Holding NV(ASMLON) към KZT
558,906.5204
1 ASML Holding NV(ASMLON) към THB
฿34,181.5306
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TWD
NT$32,451.8882
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AED
د.إ3,870.6022
1 ASML Holding NV(ASMLON) към CHF
Fr843.728
1 ASML Holding NV(ASMLON) към HKD
HK$8,194.7082
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AMD
֏403,618.382
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MAD
.د.م9,755.605
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MXN
$19,585.0362
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SAR
ريال3,954.975
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ETB
Br162,649.6652
1 ASML Holding NV(ASMLON) към KES
KSh136,251.5254
1 ASML Holding NV(ASMLON) към JOD
د.أ747.75394
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PLN
3,891.6954
1 ASML Holding NV(ASMLON) към RON
лв4,651.0506
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SEK
kr10,019.27
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BGN
лв1,782.3754
1 ASML Holding NV(ASMLON) към HUF
Ft354,861.4502
1 ASML Holding NV(ASMLON) към CZK
22,263.8726
1 ASML Holding NV(ASMLON) към KWD
د.ك322.72596
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ILS
3,427.645
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BOB
Bs7,287.7006
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AZN
1,792.922
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TJS
SM9,713.4186
1 ASML Holding NV(ASMLON) към GEL
2,858.1286
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AOA
Kz966,690.8094
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BHD
.د.ب396.55216
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BMD
$1,054.66
1 ASML Holding NV(ASMLON) към DKK
kr6,823.6502
1 ASML Holding NV(ASMLON) към HNL
L27,758.6512
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MUR
48,240.1484
1 ASML Holding NV(ASMLON) към NAD
$18,224.5248
1 ASML Holding NV(ASMLON) към NOK
kr10,673.1592
1 ASML Holding NV(ASMLON) към NZD
$1,835.1084
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PAB
B/.1,054.66
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PGK
K4,440.1186
1 ASML Holding NV(ASMLON) към QAR
ر.ق3,838.9624
1 ASML Holding NV(ASMLON) към RSD
дин.107,174.5492
1 ASML Holding NV(ASMLON) към UZS
soʻm12,706,744.0654
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ALL
L88,391.0546
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ANG
ƒ1,887.8414
1 ASML Holding NV(ASMLON) към AWG
ƒ1,887.8414
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BBD
$2,109.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BAM
KM1,771.8288
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BIF
Fr3,119,684.28
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BND
$1,371.058
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BSD
$1,054.66
1 ASML Holding NV(ASMLON) към JMD
$169,441.6756
1 ASML Holding NV(ASMLON) към KHR
4,235,577.8396
1 ASML Holding NV(ASMLON) към KMF
Fr449,285.16
1 ASML Holding NV(ASMLON) към LAK
22,927,390.8458
1 ASML Holding NV(ASMLON) към LKR
රු321,439.2748
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MDL
L17,823.754
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MGA
Ar4,750,715.97
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MOP
P8,447.8266
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MVR
16,136.298
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MWK
MK1,831,005.7726
1 ASML Holding NV(ASMLON) към MZN
MT67,392.774
1 ASML Holding NV(ASMLON) към NPR
रु149,740.6268
1 ASML Holding NV(ASMLON) към PYG
7,479,648.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) към RWF
Fr1,532,420.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SBD
$8,679.8518
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SCR
14,638.6808
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SRD
$40,604.41
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SVC
$9,228.275
1 ASML Holding NV(ASMLON) към SZL
L18,298.351
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TMT
m3,691.31
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TND
د.ت3,097.53642
1 ASML Holding NV(ASMLON) към TTD
$7,140.0482
1 ASML Holding NV(ASMLON) към UGX
Sh3,674,435.44
1 ASML Holding NV(ASMLON) към XAF
Fr599,046.88
1 ASML Holding NV(ASMLON) към XCD
$2,847.582
1 ASML Holding NV(ASMLON) към XOF
Fr599,046.88
1 ASML Holding NV(ASMLON) към XPF
Fr108,629.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BWP
P14,174.6304
1 ASML Holding NV(ASMLON) към BZD
$2,119.8666
1 ASML Holding NV(ASMLON) към CVE
$100,498.5514
1 ASML Holding NV(ASMLON) към DJF
Fr187,729.48
1 ASML Holding NV(ASMLON) към DOP
$67,593.1594
1 ASML Holding NV(ASMLON) към DZD
د.ج137,074.1602
1 ASML Holding NV(ASMLON) към FJD
$2,383.5316
1 ASML Holding NV(ASMLON) към GNF
Fr9,170,268.7
1 ASML Holding NV(ASMLON) към GTQ
Q8,089.2422
1 ASML Holding NV(ASMLON) към GYD
$220,866.8972
1 ASML Holding NV(ASMLON) към ISK
kr131,832.5

ASML Holding NV ресурс

За по-задълбочено разбиране на ASML Holding NV, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на ASML Holding NV
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно ASML Holding NV

Колко струва ASML Holding NV (ASMLON) днес?
Цената в реално време на ASMLON в USD е 1,054.66 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ASMLON към USD?
Текущата цена на ASMLON към USD е $ 1,054.66. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ASML Holding NV?
Пазарната капитализация за ASMLON е $ 1.57M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ASMLON?
Циркулиращото предлагане на ASMLON е 1.49K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ASMLON?
ASMLON постигна ATH цена от 1,086.6890573615706 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ASMLON?
ASMLON достигна ATL цена от 732.0144981577465 USD.
Какъв е обемът на търговията на ASMLON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ASMLON е $ 55.58K USD.
Ще се повиши ли ASMLON тази година?
ASMLON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ASMLON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:19:28 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ASML Holding NV (ASMLON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ASMLON-към-USD

Сума

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,054.66 USD

Търговия на ASMLON

ASMLON/USDT
$1,055.58
$1,055.58$1,055.58
-0.54%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

