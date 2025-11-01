Какво е Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Arowana инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете ARW наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за Arowana в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Arowana купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Arowana (USD)

Колко ще струва Arowana (ARW) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Arowana (ARW) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Arowana.

Проверете прогнозата за цената за Arowana сега!

Токеномика на Arowana (ARW)

Разбирането на токеномиката на Arowana (ARW) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ARW сега!

Как да купя Arowana (ARW)

Търсите как да купите Arowana? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Arowana от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ARW към местни валути

Изпробвайте конвертора

Arowana ресурс

За по-задълбочено разбиране на Arowana, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Arowana Колко струва Arowana (ARW) днес? Цената в реално време на ARW в USD е 0.04273 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ARW към USD? $ 0.04273 . Проверете Текущата цена на ARW към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Arowana? Пазарната капитализация за ARW е $ 0.00 USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ARW? Циркулиращото предлагане на ARW е 0.00 USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ARW? ARW постигна ATH цена от 10.64117077383144 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ARW? ARW достигна ATL цена от 0.000425025916068227 USD . Какъв е обемът на търговията на ARW? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ARW е $ 1.02M USD . Ще се повиши ли ARW тази година? ARW може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ARW за по-задълбочен анализ.

