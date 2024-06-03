Токеномика на Artfi (ARTFI) Открийте ключова информация за Artfi (ARTFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Artfi (ARTFI) Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Официален уебсайт: https://artfi.world/ Бяла книга: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://suiscan.xyz/mainnet/home Купете ARTFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Artfi (ARTFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Artfi (ARTFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 483.93K $ 483.93K $ 483.93K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Рекорд за всички времена: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Текуща цена: $ 0.003712 $ 0.003712 $ 0.003712 Научете повече за цената на Artfi (ARTFI)

Токеномика на Artfi (ARTFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Artfi (ARTFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARTFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARTFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARTFI, разгледайте цената в реално време на токените ARTFI!

