Информация за Aquarius Loan (ARS) Aquarius Loan or Aquarius is a decentralised blockchain protocol that allows users to lend or borrow selected cryptocurrencies on ArbitrumOne and Core chain. It establishes money markets by pooling assets together and algorithmically setting interest rates based on supply and demand of assets. Официален уебсайт: https://www.aquarius.loan Бяла книга: https://www.aquarius.loan/Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://scan.coredao.org/token/0x204e2d49b7cda6d93301bcf667a2da28fb0e5780 Купете ARS сега!

Токеномика и анализ на цената за Aquarius Loan (ARS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aquarius Loan (ARS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K Рекорд за всички времена: $ 0.299998 $ 0.299998 $ 0.299998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000004102990944492 $ 0.000004102990944492 $ 0.000004102990944492 Текуща цена: $ 0.0009 $ 0.0009 $ 0.0009 Научете повече за цената на Aquarius Loan (ARS)

Токеномика на Aquarius Loan (ARS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aquarius Loan (ARS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARS, разгледайте цената в реално време на токените ARS!

