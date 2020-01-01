Токеномика на ARMY (ARMY) Открийте ключова информация за ARMY (ARMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ARMY (ARMY) In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Официален уебсайт: https://www.xrparmy-cto.com/ Изследовател на блокове: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC Купете ARMY сега!

Токеномика и анализ на цената за ARMY (ARMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ARMY (ARMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.20M $ 20.20M $ 20.20M Рекорд за всички времена: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Текуща цена: $ 0.0343 $ 0.0343 $ 0.0343 Научете повече за цената на ARMY (ARMY)

Токеномика на ARMY (ARMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ARMY (ARMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARMY, разгледайте цената в реално време на токените ARMY!

Как да купя ARMY Интересувате се да добавите ARMY (ARMY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ARMY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ARMY в MEXC сега!

История на цените на ARMY (ARMY) Анализирането на историята на цените на ARMY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ARMY сега!

Прогноза за цената за ARMY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARMY? Нашата страница за прогноза за цената ARMY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARMY сега!

